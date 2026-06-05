  1. В Україні

Уряд виділив Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до опалювального сезону

18:26, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кошти спрямують на забезпечення стабільного теплопостачання та реалізацію Плану стійкості столиці.
Уряд виділив Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до опалювального сезону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив рішення про виділення Києву додатково 2 млрд грн для підготовки до опалювального сезону, зокрема на захист енергетичних об’єктів і забезпечення безперебійного теплопостачання. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах реалізації Плану стійкості Києва держава вже профінансувала закупівлю блочно-модульних котелень. На ці потреби було спрямовано 966 млн грн.

Додатковий фінансовий ресурс для столиці, за словами уряду, має бути використаний для мінімізації ризиків перебоїв із теплопостачанням у зимовий період та захисту населення від можливих надзвичайних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Київ уряд Кабінет Міністрів України опалення

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

90 мільярдів під заставу репарацій та податковий ультиматум: які умови МВФ і ЄС уже виконала Україна

Податки в обмін на верховенство права: чому фіскальний перекіс у виконанні вимог МВФ та ЄС загрожує траншам.

Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

Обмеження доступу до судового реєстру отримало підтримку від ВРП: що чекає на судові рішення під грифом «таємно»

Чи може відкритість правосуддя стати інструментом у руках агресора.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]