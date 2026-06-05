Уряд виділив Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до опалювального сезону

Кошти спрямують на забезпечення стабільного теплопостачання та реалізацію Плану стійкості столиці.

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Уряд ухвалив рішення про виділення Києву додатково 2 млрд грн для підготовки до опалювального сезону, зокрема на захист енергетичних об’єктів і забезпечення безперебійного теплопостачання. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У межах реалізації Плану стійкості Києва держава вже профінансувала закупівлю блочно-модульних котелень. На ці потреби було спрямовано 966 млн грн.

Додатковий фінансовий ресурс для столиці, за словами уряду, має бути використаний для мінімізації ризиків перебоїв із теплопостачанням у зимовий період та захисту населення від можливих надзвичайних ситуацій.

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