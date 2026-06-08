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Смертельний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Філіппін, тепер є загроза цунамі – фото та відео

11:10, 8 червня 2026
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На півдні Філіппін у регіоні Мінданао стався потужний землетрус, який забрав життя щонайменше 15 людей і спричинив масові руйнування та евакуацію через попередження про цунамі.
Смертельний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Філіппін, тепер є загроза цунамі – фото та відео
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У регіоні Мінданао на півдні Філіппін зафіксовано землетрус магнітудою 7,8. Повідомляється про щонайменше 15 загиблих і понад сотню постраждалих, а також попередження про можливе цунамі.

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За даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи сталися у понеділок близько 07:37 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався поблизу південного узбережжя острова Мінданао, неподалік міста Генерал-Сантос у провінції Сарангані. Глибина залягання становила близько 35 кілометрів, повідомляє CNN.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolc) підтвердив, що землетрус відчувався в різних частинах архіпелагу та спричинив паніку, руйнування будівель і перебої в роботі інфраструктури.

За даними Управління цивільного захисту, підтверджено щонайменше 15 загиблих. Рятувальні служби продовжують перевірку інформації про інші можливі жертви та масштаби руйнувань.

У місті Генерал-Сантос, де проживає близько 720 тисяч людей, зафіксовано обвалення частини будівель і пошкодження торговельних об’єктів. Місцеві служби поширили відео, на яких видно зруйновані магазини та пошкоджені споруди після підземних поштовхів.

Землетрус стався в період початку нового навчального року в державних школах. У соціальних мережах поширилися кадри, на яких учні початкових шкіл у провінції Давао Оксиденталь під час сильних коливань землі виходять на вулицю та присідають для безпеки. В інших випадках зафіксовано обвал даху на території шкільного кампусу в Давао-дель-Сур, однак постраждалих там немає.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що доручив усім відповідним державним службам негайно розпочати евакуацію населення та рятувальні роботи.

Він також закликав мешканців постраждалих регіонів дотримуватися попереджень про цунамі та негайно переміщатися на підвищені ділянки місцевості, наголосивши на необхідності не зволікати.

Начальник поліції міста Алабел у провінції Сарангані Бенджі Анчета повідомив, що в будівлі поліції після землетрусу з’явилися тріщини. За його словами, деякі люди знепритомніли через силу поштовхів, однак повідомлень про загиблих у цьому місті наразі немає. Він також зазначив, що це був найсильніший землетрус, який йому доводилося переживати.

Після підземних поштовхів було оголошено попередження про цунамі для Філіппін, Індонезії та Японії. Тихоокеанський центр попередження про цунамі згодом повідомив, що основна загроза минула приблизно через п’ять годин, однак закликав населення залишатися уважним через можливі коливання рівня моря та дотримуватися вказівок місцевої влади.

Філіппіни, Індонезія та Японія розташовані в так званому Тихоокеанському вогняному кільці — зоні розломів, де часто трапляються землетруси та вулканічна активність.

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