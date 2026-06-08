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Як підтверджується громадянство дитини при оформлені закордонного паспорта, якщо один із батьків іноземець

14:28, 8 червня 2026
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У міграційній службі роз’яснили питання оформлення закордонного паспорта для неповнолітньої особи.
Як підтверджується громадянство дитини при оформлені закордонного паспорта, якщо один із батьків іноземець
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Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як підтверджується громадянство України неповнолітньої особи при оформлені її закордонного паспорта, якщо один із батьків особи не є громадянином України.

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Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений.

У відомстві заявили, що факт прийняття щодо неповнолітньої дитини рішення про встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України або оформлення набуття громадянства України підтверджує довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка подається для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

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паспорт міграційна служба

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