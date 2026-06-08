РСУ звернулася до ВРП через майбутнє ВККС: у чинних членів спливають повноваження

Рада суддів просить ВРП розпочати добір кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

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Рада суддів України звернулася до Вищої ради правосуддя з пропозицією розпочати процедуру формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідне рішення №19 РСУ ухвалила 5 червня 2026 року.

У документі зазначається, що на сьогодні конкурсна комісія, яка має проводити відбір кандидатів до складу ВККС, ще не сформована. На думку членів Ради суддів України, така ситуація створює об’єктивні ризики для своєчасного формування складу ВККС України по завершенню каденції діючого складу, враховуючи тривалість відповідних процедур.

З огляду на це Рада суддів України запропонувала Вищій раді правосуддя розглянути питання про початок добору кандидатів до складу конкурсної комісії, яка в подальшому проводитиме конкурс на зайняття посад членів ВККС.

У РСУ звертають увагу, що відповідно до затверджених Вищою радою правосуддя нормативів кадрового забезпечення судів, нормативна потреба у кількості суддів місцевих та апеляційних судів на 2026 рік становить 11539 посад. Натомість реальна кількість суддів, які здійснюють правосуддя в місцевих та апеляційних судах, за інформацією Державної судової адміністрації України на сьогоднішній день – лише 4215 суддів.

Враховуючи наведене, питання кадрового забезпечення суддівського корпусу набуває особливої актуальності, а відповідні процедури мають характеризуватися безперервністю. Таку безперервність мають забезпечити органи, на які законодавством покладено повноваження в цій сфері – перш за все Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

У 2027 році спливають строки повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У січні 2027 року закінчуються повноваження членів Вищої ради правосуддя, обраних з’їздом суддів України, які відповідно до закону беруть участь у формуванні складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На сьогоднішній день конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не сформована, що створює об’єктивні ризики для своєчасного формування складу ВККС України по завершенню каденції діючого складу, враховуючи тривалість відповідних процедур, наголошують у РСУ.

У Раді судді тривогу пояснюють тим, що у 2025 році РСУ здійснила відбір кандидатів за своєю квотою та запропонувала Вищій раді правосуддя кандидатури для призначення на посади членів Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Однак, за результатами проведеного відбору, навіть з урахуванням продовження строку подання документів, кількість осіб, які виявили намір взяти участь у відборі та подали документи станом на дату прийняття зазначеного рішення, була обмеженою та фактично відповідала кількості вакантних посад за квотою Ради суддів України – три особи, хоча закон передбачає не менше двох кандидатів на одну посаду.

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