Совет судей обратился в ВСП из-за будущего ВККС: у действующих членов истекают полномочия

Совет судей просит ВСП начать отбор кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС.

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Совет судей Украины обратился в Высший совет правосудия с предложением начать процедуру формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Соответствующее решение №19 РСУ принял 5 июня 2026 года.

В документе отмечается, что на сегодняшний день конкурсная комиссия, которая должна проводить отбор кандидатов в состав ВККС, еще не сформирована. По мнению членов Совета судей Украины, такая ситуация создает объективные риски для своевременного формирования состава ВККС Украины по завершении каденции действующего состава, учитывая продолжительность соответствующих процедур.

В связи с этим Совет судей Украины предложил Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос о начале отбора кандидатов в состав конкурсной комиссии, которая в дальнейшем будет проводить конкурс на замещение должностей членов ВККС.

В РСУ обращают внимание, что в соответствии с утвержденными Высшим советом правосудия нормативами кадрового обеспечения судов нормативная потребность в количестве судей местных и апелляционных судов на 2026 год составляет 11539 должностей. Вместе с тем реальное количество судей, осуществляющих правосудие в местных и апелляционных судах, по информации Государственной судебной администрации Украины на сегодняшний день составляет лишь 4215 судей.

Учитывая изложенное, вопрос кадрового обеспечения судейского корпуса приобретает особую актуальность, а соответствующие процедуры должны характеризоваться непрерывностью. Такую непрерывность должны обеспечивать органы, на которые законодательством возложены полномочия в этой сфере — прежде всего Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

В 2027 году истекают сроки полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В январе 2027 года заканчиваются полномочия членов Высшего совета правосудия, избранных съездом судей Украины, которые в соответствии с законом участвуют в формировании состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

На сегодняшний день конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины не сформирована, что создает объективные риски для своевременного формирования состава ВККС Украины по завершении каденции действующего состава, учитывая продолжительность соответствующих процедур, подчеркивают в РСУ.

В Совете судей обеспокоенность объясняют тем, что в 2025 году РСУ осуществила отбор кандидатов по своей квоте и предложила Высшему совету правосудия кандидатуры для назначения на должности членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Однако по результатам проведенного отбора, даже с учетом продления срока подачи документов, количество лиц, выразивших намерение принять участие в отборе и подавших документы по состоянию на дату принятия указанного решения, было ограниченным и фактически соответствовало количеству вакантных должностей по квоте Совета судей Украины — три человека, хотя закон предусматривает не менее двух кандидатов на одну должность.

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