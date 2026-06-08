Э-ТТН остаются добровольными — бизнес сам будет выбирать между бумажными и электронными документами
Правительство поддержало постановление, инициированное Министерством развития общин и территорий, которое позволяет системе е-ТТН продолжить работу после завершения двухлетнего пилотного проекта.
Важно, что использование электронной товарно-транспортной накладной остается добровольным. Перевозчики и компании могут самостоятельно выбирать формат работы — бумажные документы или электронный вариант.
Система уже работает в штатном режиме и способна обрабатывать до 800 электронных товарно-транспортных накладных в секунду.
К системе уже подключены:
- 7 операторов электронного документооборота;
- еще 11 операторов проходят тестирование и готовятся к подключению.
В Министерстве развития общин и территорий отметили, что цифровизация грузовых перевозок является одним из ключевых направлений модернизации транспортной сферы. По словам ведомства, е-ТТН делает перевозки более прозрачными, удобными и эффективными для бизнеса, а также обеспечивает государство современными инструментами контроля и аналитики. В министерстве добавили, что рынок уже демонстрирует готовность к переходу на цифровые документы, а нормативная база для этого постепенно формируется.
Внедрение и развитие электронной накладной позволяет:
- повысить прозрачность рынка грузовых перевозок и снизить коррупционные риски;
- упростить и удешевить бизнес-процессы за счет отказа от бумажных документов;
- ускорить расчеты между участниками перевозок;
- усилить контроль за весовыми параметрами транспорта и способствовать сохранению дорожной инфраструктуры;
- создать равные условия для перевозчиков;
- интегрировать систему с другими государственными цифровыми сервисами.
Постановление также определяет статус системы е-ТТН, ее участников, порядок взаимодействия между информационными системами, механизмы контроля и принципы функционирования цифровой экосистемы электронного документооборота в сфере внутренних грузовых перевозок.
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