Э-ТТН остаются добровольными — бизнес сам будет выбирать между бумажными и электронными документами

Бизнес в Украине и в дальнейшем сможет использовать электронные товарно-транспортные накладные (э-ТТН) для внутренних грузовых перевозок.

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Правительство поддержало постановление, инициированное Министерством развития общин и территорий, которое позволяет системе е-ТТН продолжить работу после завершения двухлетнего пилотного проекта.

Важно, что использование электронной товарно-транспортной накладной остается добровольным. Перевозчики и компании могут самостоятельно выбирать формат работы — бумажные документы или электронный вариант.

Система уже работает в штатном режиме и способна обрабатывать до 800 электронных товарно-транспортных накладных в секунду.

К системе уже подключены:

7 операторов электронного документооборота;

еще 11 операторов проходят тестирование и готовятся к подключению.

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что цифровизация грузовых перевозок является одним из ключевых направлений модернизации транспортной сферы. По словам ведомства, е-ТТН делает перевозки более прозрачными, удобными и эффективными для бизнеса, а также обеспечивает государство современными инструментами контроля и аналитики. В министерстве добавили, что рынок уже демонстрирует готовность к переходу на цифровые документы, а нормативная база для этого постепенно формируется.

Внедрение и развитие электронной накладной позволяет:

повысить прозрачность рынка грузовых перевозок и снизить коррупционные риски;

упростить и удешевить бизнес-процессы за счет отказа от бумажных документов;

ускорить расчеты между участниками перевозок;

усилить контроль за весовыми параметрами транспорта и способствовать сохранению дорожной инфраструктуры;

создать равные условия для перевозчиков;

интегрировать систему с другими государственными цифровыми сервисами.

Постановление также определяет статус системы е-ТТН, ее участников, порядок взаимодействия между информационными системами, механизмы контроля и принципы функционирования цифровой экосистемы электронного документооборота в сфере внутренних грузовых перевозок.

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