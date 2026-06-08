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Жилье без документов – как подтвердить право собственности, если архивы БТИ уничтожены или недоступны

13:34, 8 июня 2026
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Даже при отсутствии бумажных документов право собственности остается в силе.
Жилье без документов – как подтвердить право собственности, если архивы БТИ уничтожены или недоступны
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Из-за полномасштабной войны и регулярных обстрелов многие украинцы потеряли документы на квартиры и дома. В Министерстве юстиции отмечают, что сведения о таком имуществе могут храниться в архивной части Государственного реестра вещных прав или на бумажных носителях в Бюро технической инвентаризации (БТИ).

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По общему правилу, в случае утери документов владелец должен получить их дубликат в органе, который выдавал документ, в частности у нотариуса или в органе местного самоуправления. В то же время во время войны это не всегда возможно из-за перемещения учреждений или потери архивов.

В связи с этим для имущества, право собственности на которое было зарегистрировано до 2013 года, предусмотрен альтернативный механизм. Провести государственную регистрацию можно на основании архивных сведений Реестра прав собственности на недвижимое имущество или информации БТИ.

Как действовать в случае утери документов

Владельцу необходимо обратиться к государственному регистратору в Центре предоставления административных услуг или к нотариусу лично или через представителя.

Для этого необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление о государственной регистрации прав, которое оформляется на месте;
  • любые сохранившиеся копии утраченных, поврежденных или испорченных документов или сведения о них, если они имеются.

Куда обращаться

Как правило, документы подаются регистратору или нотариусу в пределах области, где находится имущество.

В то же время для недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях или в отдельных регионах, определенных законодательством, действует исключение. Если жилье расположено в Автономной Республике Крым, городе Севастополе, а также в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областях, обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу на территории Украины.

Как проверяют информацию

После подачи заявления государственный регистратор самостоятельно проверяет данные в электронных архивах или направляет запрос в соответствующее БТИ.

Сотрудники бюро подтверждают наличие права собственности на основании реестровых книг, после чего сведения о недвижимости вносятся в Государственный реестр прав.

Если архив БТИ утрачен или находится на оккупированной территории

В случаях, когда право собственности до 2013 года было зафиксировано только на бумажных носителях БТИ, а архив уничтожен или остался на временно оккупированной территории, подтвердить право через административную процедуру невозможно.

В такой ситуации собственник имеет право обратиться в суд. Судебное решение станет основанием для внесения информации об имуществе в Государственный реестр прав.

Почему стоит внести данные в реестр уже сейчас

В Министерстве юстиции рекомендуют владельцам жилья, право на которое возникло до 2013 года, не откладывать внесение сведений в Государственный реестр прав.

В ведомстве объясняют, что бумажные документы, старые свидетельства о приватизации и архивные книги БТИ могут быть уничтожены в результате обстрелов или пожаров. Зато электронный реестр защищен от физического повреждения, а данные в нем хранятся в зашифрованном виде.

Кроме того, наличие информации о праве собственности в Государственном реестре прав является обязательным условием для подачи заявления на получение компенсации по программе «еВосстановление» в случае повреждения или уничтожения жилья.

Если право собственности на недвижимость возникло и было оформлено до 2013 года, внесение сведений в Государственный реестр прав осуществляется бесплатно.

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документы Министерство юстиции Украины

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