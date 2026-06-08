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Нефть резко подорожала на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

10:38, 8 июня 2026
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Цены на нефть марки Brent 8 июня подскочили более чем на 3 доллара за баррель.
Нефть резко подорожала на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном
Фото: reuters.com
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Цены на нефть выросли на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. На азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара. WTI подорожала до 94,68 доллара, пишет Financial Times.

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После ракетного удара Ирана по Израилю и последующего ответа Израиля рынки отреагировали резким ростом. На азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара — рост на 3,8%. WTI выросла на 4,6% до 94,68 доллара.

Трейдеры опасаются, что обмен ударами может перерасти в возвращение к полномасштабному конфликту и похоронить надежды на соглашение об открытии Ормузского пролива.

Через него обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, однако он фактически закрыт с конца февраля 2026 года.

В FT добавляют, что агрессивное стремление Трампа к заключению соглашения сдерживает рост цен. Рынки верят, что президент сделает все возможное для завершения войны.

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Иран нефть Израиль

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