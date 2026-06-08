Нефть резко подорожала на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

Цены на нефть марки Brent 8 июня подскочили более чем на 3 доллара за баррель.

Фото: reuters.com

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Цены на нефть выросли на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. На азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара. WTI подорожала до 94,68 доллара, пишет Financial Times.

После ракетного удара Ирана по Израилю и последующего ответа Израиля рынки отреагировали резким ростом. На азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара — рост на 3,8%. WTI выросла на 4,6% до 94,68 доллара.

Трейдеры опасаются, что обмен ударами может перерасти в возвращение к полномасштабному конфликту и похоронить надежды на соглашение об открытии Ормузского пролива.

Через него обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, однако он фактически закрыт с конца февраля 2026 года.

В FT добавляют, что агрессивное стремление Трампа к заключению соглашения сдерживает рост цен. Рынки верят, что президент сделает все возможное для завершения войны.

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