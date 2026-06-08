  1. У світі

Нафта різко подорожчала на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном

10:38, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ціни на нафту марки Brent 8 червня підскочили більш ніж на 3 долари за барель.
Нафта різко подорожчала на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном
Фото: reuters.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ціни на нафту зросли на тлі нової ескалації на Близькому Сході. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара. WTI здорожчала до 94,68 долара, пише Financial Times.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після ракетного удару Ірану по Ізраїлю та подальшої відповіді Ізраїлю ринки відреагували різким зростанням. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара - зростання на 3,8%. WTI зросла на 4,6% до 94,68 долара.

Трейдери бояться, що обмін ударами може перерости у повернення до повномасштабного конфлікту і поховати надії на угоду щодо відкриття Ормузької протоки.

Через неї зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти, але вона фактично закрита її з кінця лютого 2026 року.

У FT додають, що агресивне прагнення Трампа до угоди стримує зростання цін. Ринки вірять, що президент зробить усе можливе для завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іран нафта Ізраїль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

ТСК заявила про відсутність захисту цивільних журналістів, яких викрадає та катує РФ

Парламентська комісія дійшла висновку, що цивільні журналісти в російській неволі перебувають в особливо вразливому становищі через обмежені можливості міжнародного захисту.

ВРУ отримує контроль над євроінтеграційними законами — Уряд має щоквартально звітувати про роботу

Уряд не може вести консультації з ЄС щодо текстів законів до другого читання без участі представників Парламенту.

Зникнення клієнта безвісти не припиняє дію ордера, але обмежує повноваження адвоката

Чи має право адвокат продовжувати справу про розірвання шлюбу, якщо позивач перестав виходити на зв'язок через бойові дії.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]