Нафта різко подорожчала на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту марки Brent 8 червня підскочили більш ніж на 3 долари за барель.

Фото: reuters.com

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Ціни на нафту зросли на тлі нової ескалації на Близькому Сході. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара. WTI здорожчала до 94,68 долара, пише Financial Times.

Після ракетного удару Ірану по Ізраїлю та подальшої відповіді Ізраїлю ринки відреагували різким зростанням. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара - зростання на 3,8%. WTI зросла на 4,6% до 94,68 долара.

Трейдери бояться, що обмін ударами може перерости у повернення до повномасштабного конфлікту і поховати надії на угоду щодо відкриття Ормузької протоки.

Через неї зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти, але вона фактично закрита її з кінця лютого 2026 року.

У FT додають, що агресивне прагнення Трампа до угоди стримує зростання цін. Ринки вірять, що президент зробить усе можливе для завершення війни.

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