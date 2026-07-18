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У Полтаві суд покарав військовослужбовця за два епізоди СЗЧ

17:21, 18 липня 2026 14
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За два епізоди СЗЧ чоловік отримав 5 років позбавлення волі.
У Полтаві суд покарав військовослужбовця за два епізоди СЗЧ
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Полтавський районний суд Полтавської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця, обвинуваченого у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

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Суд встановив, що обвинувачений, проходячи військову службу за призовом під час мобілізації у підрозділі Національної гвардії України, двічі без поважних причин самовільно залишав місце служби. Перший раз він був відсутній із 19 по 24 травня 2025 року, другий — з 17 червня по 24 вересня 2025 року. Увесь цей час військовослужбовець не виконував службових обов’язків, не вживав заходів для добровільного повернення до військової частини та займався особистими справами. В обох випадках його місцеперебування встановили працівники Національної поліції, після чого військовослужбовця повернули до підрозділу.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини вчиненого, щиро розкаявся та просив не призначати покарання, пов’язане з позбавленням волі. Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину, водночас обтяжуючою обставиною визнав повторне вчинення кримінального правопорушення.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.  

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