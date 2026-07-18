На Хмельниччині суд виніс вирок жінці, яка працювала на ФСБ та готувала теракт

Хмельницький міськрайонний суд засудив пенсіонерку до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, співпрацю з ФСБ РФ, передачу розвідувальних даних та підготовку до вчинення диверсії.

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Хмельницький міськрайонний суд визнав винною жительку Хмельницького району у державній зраді, співпраці з ФСБ РФ, закликах до повалення конституційного ладу, виправдовуванні збройної агресії Росії та підготовці до незаконного виготовлення вибухового пристрою. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

Перед Хмельницьким міськрайонним судом постала жителька Хмельницького району 1965 року народження, уродженка Архангельська, яку обвинувачували у державній зраді, закликах до повалення конституційного ладу, виправдовуванні збройної агресії РФ та підготовці до незаконного виготовлення вибухового пристрою. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Як встановив суд, не пізніше березня 2025 року жінка добровільно погодилася співпрацювати з представником ФСБ РФ. За матеріалами справи, вона діяла умисно, під час воєнного стану, з корисливих мотивів та в інтересах російської спецслужби, усвідомлюючи, що її діяльність завдає шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності й інформаційній безпеці України.

Першим її завданням стало адміністрування публічного Telegram-каналу «Хмельницкий Первый (независимый)». Через цей ресурс, за даними слідства, вона систематично поширювала матеріали проросійського змісту, які були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Зокрема, обвинувачена розміщувала публікації із закликами до насильницького захоплення державної влади. Один із дописів був адресований військовослужбовцям Сил оборони України та містив заклики зі зброєю виступити проти чинної влади. В іншій публікації користувачів також закликали силовим шляхом захопити владу та застосовувати зброю для «наведення порядку».

Крім цього, жінка неодноразово публікувала матеріали, у яких заперечувала російську агресію проти України, використовувала пропагандистський термін «СВО», поширювала повідомлення із глорифікацією російських військових та розміщувала зображення із поділом території України. Суд зазначив, що таких публікацій було багато і всі вони були спрямовані на підтримку інтересів держави-агресора.

У квітні 2025 року співпраця з ФСБ перейшла до нового етапу. Російський куратор запропонував їй грошову винагороду за збір інформації про критичну інфраструктуру та військові об’єкти на Хмельниччині. Обвинувачена погодилася та почала регулярно передавати фото-, відеоматеріали й координати стратегічних об’єктів.

За даними слідства, вона надсилала інформацію про Територіальне медичне об’єднання МВС, Хмельницький слідчий ізолятор, інфраструктуру та рухомий склад біля залізничних станцій «Хмельницький» і «Гречани», адміністративні будівлі, колії, резервуари, об’єкти енергетики, паркани, системи охорони та інші елементи критичної інфраструктури.

Окремо суд звернув увагу, що жінка передала представнику ФСБ координати місця навчання за кордоном свого сина, який проходив підготовку як військовослужбовець ЗСУ. Також вона повідомила координати збірного пункту Хмельницького обласного ТЦК та СП і зняла кілька відео будівлі міського територіального центру комплектування.

Надалі обвинувачена збирала інформацію про Національну академію Державної прикордонної служби України, залізничний вокзал у Хмельницькому, місця дислокації підрозділів протиповітряної оборони, танкової бригади та інших військових частин області. Крім цього, вона проводила відеофіксацію систем охорони військових об’єктів і передавала записи своєму куратору.

Наприкінці квітня та на початку травня вона документувала переміщення військової техніки та авіації ЗСУ. Зокрема, передавала інформацію про транспортування бронетранспортера залізницею, рух колон бронетехніки автошляхами, проліт військового транспортного літака, а також описувала інженерні загородження й систему охорони військових частин.

Окремим напрямом її діяльності став збір персональних даних. За матеріалами справи, жінка передала ФСБ інформацію про хмельницьких волонтерів, які допомагали українським військовим, а також повідомила дані свого сусіда — інструктора з підготовки операторів безпілотників у Національній академії Держприкордонслужби.

Слідство також встановило, що вона з власної ініціативи надсилала російській спецслужбі інформацію про польові навчання українських військових із використанням безпілотних літальних апаратів.

Позиція суду

Як встановив суд, у травні 2025 року діяльність обвинуваченої перейшла від збору розвідувальної інформації до підготовки диверсії. Виконуючи вказівки представника ФСБ, вона придбала два пакети аміачної селітри, відбілювач «Vanish Oxi Action» та тубус від вогнегасника. За даними слідства, ці предмети мали бути використані для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Після придбання необхідних компонентів жінка надіслала куратору через Telegram фотографії як підтвердження виконання завдання.

Надалі вона, за власною ініціативою, передала представнику російської спецслужби персональні дані та координати місця дислокації одного з бойових підрозділів Збройних сил України на державному кордоні.

У червні 2025 року фігурантка продовжила збір інформації про об’єкти, які становили інтерес для ФСБ. Вона зафіксувала на відео будівлю Штабу допомоги Збройним силам України, Хмельницьку обласну військову адміністрацію, адміністративні будівлі органів місцевого самоврядування, комплекс Управління СБУ в Хмельницькій області та інфраструктуру обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усі відзняті матеріали були передані куратору.

Згодом представник ФСБ надіслав їй інструкцію щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою. За матеріалами справи, жінка мала помістити вибухівку з GSM-модулем у тубус від вогнегасника, відправити його таксі до місця дислокації військової частини Сил спеціальних операцій та активувати вибух дистанційним дзвінком. За виконання цього завдання їй обіцяли винагороду у понад 5 тисяч доларів США.

Отримавши інструкції, вона вирушила до військової частини для проведення розвідки та встигла зафіксувати її периметр на телефон. Проте передати відеозапис куратору не змогла. Контррозвідка Служби безпеки України затримала її безпосередньо після виконання цього етапу завдання, запобігши можливому вчиненню диверсії.

Суд також врахував висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким обвинувачена є осудною, не страждала на психічні захворювання, усвідомлювала свої дії та могла керувати ними. Під час призначення покарання суд взяв до уваги, що жінка раніше не судима, має сім’ю та позитивно характеризується за місцем проживання і роботи. Водночас суд зазначив, що вона лише частково визнала свою вину та фактично не висловила щирого каяття.

Рішення суду

Дослідивши всі докази у справі, Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинувачену винуватою за всіма інкримінованими статтями Кримінального кодексу України.

За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), їй призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За виправдовування та глорифікацію збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України) суд визначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. За публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) призначено три роки позбавлення волі з конфіскацією майна, а за підготовку до незаконного виготовлення вибухового пристрою (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 КК України) — ще три роки позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України менш суворі покарання були поглинуті більш суворим, тому остаточно жінці призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

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