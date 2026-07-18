Запущено розширену програму «єОселя» під 3% для ветеранів — як може подати заявку

Пільгові кредити на житло стали доступними для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих Захисників.

Фото: me.gov.ua

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Із 17 липня ветерани, ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «єОселя» на пільгових умовах. Кредит надаватиметься під 3% річних, нагадали в Харківському обласному ТЦК та СП.

Хто може отримати кредит

Скористатися програмою «єОселя» під 3% річних зможуть:

ветерани та ветеранки;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів і ветеранок;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Житловий ваучер можна використати як перший внесок

Для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, передбачено додаткову можливість.

Вони можуть використати житловий ваучер програми «єВідновлення» як перший внесок за кредитом у межах «єОселі».

Як подати заявку

З 17 липня заяву на участь у програмі можна подати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку «Дія».

Які житлові програми вже діють для ветеранів

Окрім нових умов «єОселі», для ветеранів, ветеранок та їхніх родин уже доступні й інші державні програми житлової підтримки.

Серед них:

грошова компенсація на придбання житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп;

житлові ваучери для ветеранів, ветеранок і людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб;

компенсація витрат на оренду житла;

програма «єОселя» зі ставкою 3% річних для мобілізованих військовослужбовців та військових, які проходять службу за контрактом.

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