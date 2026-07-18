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Донька Майкла Джексона вимагає через суд майже 3 млн доларів від керуючого спадщиною співака

15:15, 18 липня 2026 123
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Періс Джексон звинуватила багаторічного керуючого спадщиною Майкла Джексона у фінансових зловживаннях і нецільовому використанні коштів.
Донька Майкла Джексона вимагає через суд майже 3 млн доларів від керуючого спадщиною співака
Фото: parade.com
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Донька «короля поп-музики» Майкла Джексона Періс Джексон звернулася до суду через багаторічні, за її словами, фінансові зловживання під час управління спадщиною її батька. Відповідно до нового судового подання, вона вимагає повернути майже 3 мільйони доларів сім’ї, висуваючи претензії до багаторічного виконавця заповіту Джона Бранки, який контролює спадщину співака, пише Parade.

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Частина спору стосується особистих судових витрат Періс Джексон. Вона стверджує, що Бранка «надмірно затягнув судовий процес» під час попереднього конфлікту між ними, через що їй довелося витратити 1,1 мільйона доларів на оплату послуг адвокатів. Тепер вона вимагає компенсувати ці кошти.

Однак найбільша сума позову пов’язана з іншими витратами. Періс Джексон заявляє, що Джон Бранка використав 2,85 мільйона доларів із коштів спадщини на несанкціоновані подарунки. На її думку, ці гроші мали бути передані членам родини.

Джерело, наближене до юридичної команди Періс Джексон, повідомило, що конфлікт назрівав уже тривалий час.

«Усе, чого коли-небудь хотіла Періс, — це справедливе ставлення до своєї родини, але керівництво спадщиною намагалося перешкоджати їй на кожному кроці», — заявило джерело Parade. Воно також охарактеризувало управління спадщиною як «марнотратне витрачання коштів» і «фінансове безгосподарність», закликавши до реальної відповідальності.

У відповідь представники спадщини Майкла Джексона відкинули звинувачення, хоча утрималися від детальних коментарів. Їхні адвокати послалися на адвокатську таємницю, заявивши, що зобов’язані захищати інформацію про свою юридичну стратегію, а не вести публічні суперечки через засоби масової інформації.

Попри те, що після смерті Майкла Джексона минуло вже багато років, суперечки навколо його спадщини та багатомільйонного статку продовжують залишатися предметом судових конфліктів між членами родини та особами, які керують майном співака.

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