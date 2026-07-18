В Хмельницкой области суд вынес приговор женщине, которая работала на ФСБ и готовила теракт

Хмельницкий горрайонный суд приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, сотрудничество с ФСБ РФ, передачу разведывательных данных и подготовку к совершению диверсии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд признал виновной жительницу Хмельницкого района в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ РФ, призывах к свержению конституционного строя, оправдании вооруженной агрессии России и подготовке к незаконному изготовлению взрывного устройства. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Перед Хмельницким горрайонным судом предстала жительница Хмельницкого района 1965 года рождения, уроженка Архангельска, которую обвиняли в государственной измене, призывах к свержению конституционного строя, оправдании вооруженной агрессии РФ и подготовке к незаконному изготовлению взрывного устройства. Ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Как установил суд, не позднее марта 2025 года женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителем ФСБ РФ. Согласно материалам дела, она действовала умышленно, в условиях военного положения, из корыстных побуждений и в интересах российской спецслужбы, осознавая, что ее деятельность наносит ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Первым ее заданием стало администрирование публичного Telegram-канала «Хмельницкий Первый (независимый)». Через этот ресурс, по данным следствия, она систематически распространяла материалы пророссийского содержания, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине.

В частности, обвиняемая публиковала материалы с призывами к насильственному захвату государственной власти. Один из таких постов был адресован военнослужащим Сил обороны Украины и содержал призыв с оружием выступить против действующей власти. В другой публикации пользователей также призывали силовым путем захватить власть и применять оружие для «наведения порядка».

Кроме того, женщина неоднократно размещала материалы, в которых отрицала российскую агрессию против Украины, использовала пропагандистский термин «СВО», распространяла публикации с героизацией российских военнослужащих и изображения с разделом территории Украины. Суд отметил, что подобных публикаций было множество и все они были направлены на поддержку интересов государства-агрессора.

В апреле 2025 года сотрудничество с ФСБ перешло на новый этап. Российский куратор предложил ей денежное вознаграждение за сбор информации о критической инфраструктуре и военных объектах в Хмельницкой области. Обвиняемая согласилась и начала регулярно передавать фотографии, видеозаписи и координаты стратегических объектов.

По данным следствия, она направляла сведения о Территориальном медицинском объединении МВД, Хмельницком следственном изоляторе, инфраструктуре и подвижном составе возле железнодорожных станций «Хмельницкий» и «Гречаны», административных зданиях, железнодорожных путях, резервуарах, объектах энергетики, ограждениях, системах охраны и других элементах критической инфраструктуры.

Отдельно суд обратил внимание, что женщина передала представителю ФСБ координаты места обучения за границей своего сына, проходившего подготовку в качестве военнослужащего Вооруженных сил Украины. Также она сообщила координаты сборного пункта Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и сняла несколько видеозаписей здания городского ТЦК.

В дальнейшем обвиняемая собирала информацию о Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, железнодорожном вокзале в Хмельницком, местах дислокации подразделений противовоздушной обороны, танковой бригады и других воинских частей области. Кроме того, она снимала на видео системы охраны военных объектов и передавала записи своему куратору.

В конце апреля и начале мая женщина фиксировала перемещение военной техники и авиации ВСУ. В частности, передавала сведения о транспортировке бронетранспортера по железной дороге, движении колонн бронетехники по автомобильным дорогам, пролете военно-транспортного самолета, а также описывала инженерные заграждения и систему охраны воинских частей.

Отдельным направлением ее деятельности стал сбор персональных данных. По материалам дела, женщина передала ФСБ информацию о хмельницких волонтерах, оказывавших помощь украинским военным, а также сообщила данные своего соседа — инструктора по подготовке операторов беспилотников в Национальной академии Государственной пограничной службы.

Следствие также установило, что она по собственной инициативе направляла российской спецслужбе информацию о полевых учениях украинских военнослужащих с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Позиция суда

Как установил суд, в мае 2025 года деятельность обвиняемой перешла от сбора разведывательной информации к подготовке диверсии. Выполняя указания представителя ФСБ, она приобрела два пакета аммиачной селитры, отбеливатель «Vanish Oxi Action» и корпус от огнетушителя. По данным следствия, эти предметы предназначались для изготовления самодельного взрывного устройства. После покупки необходимых компонентов женщина направила куратору через Telegram фотографии в подтверждение выполнения задания.

Впоследствии она по собственной инициативе передала представителю российской спецслужбы персональные данные и координаты места дислокации одного из боевых подразделений Вооруженных сил Украины на государственной границе.

В июне 2025 года фигурантка продолжила сбор информации об объектах, представлявших интерес для ФСБ. Она сняла на видео здание Штаба помощи Вооруженным силам Украины, Хмельницкую областную военную администрацию, административные здания органов местного самоуправления, комплекс Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области, а также инфраструктуру областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Все отснятые материалы были переданы куратору.

Позже представитель ФСБ направил ей инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. Согласно материалам дела, женщина должна была поместить взрывчатку с GSM-модулем в корпус от огнетушителя, отправить его на такси к месту дислокации воинской части Сил специальных операций и привести устройство в действие дистанционным звонком. За выполнение этого задания ей пообещали вознаграждение в размере более 5 тысяч долларов США.

Получив инструкции, она отправилась к воинской части для проведения разведки и успела зафиксировать ее периметр на мобильный телефон. Однако передать видеозапись куратору не смогла. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали ее сразу после выполнения этого этапа задания, предотвратив возможное совершение диверсии.

Суд также учел заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому обвиняемая является вменяемой, не страдает психическими заболеваниями, осознавала свои действия и могла руководить ими. При назначении наказания суд принял во внимание, что ранее женщина не была судима, имеет семью и положительно характеризуется по месту жительства и работы. Вместе с тем суд отметил, что она лишь частично признала свою вину и фактически не выразила искреннего раскаяния.

Решение суда

Исследовав все доказательства по делу, Хмельницкий горрайонный суд признал обвиняемую виновной по всем инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины.

За государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За оправдание и героизацию вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) суд назначил пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. За публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) — три года лишения свободы с конфискацией имущества, а за подготовку к незаконному изготовлению взрывного устройства (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины) — еще три года лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Украины менее строгие наказания были поглощены более строгим, в связи с чем окончательно женщине назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.