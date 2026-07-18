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Сергей Корецкий заявил о необходимости оптимизации государственного аппарата и реформы госуправления

15:51, 18 июля 2026 244
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Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о необходимости оптимизации государственного аппарата, повышении эффективности работы правительства и продолжении реформы государственного управления в условиях военного положения.
Сергей Корецкий заявил о необходимости оптимизации государственного аппарата и реформы госуправления
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с государственным секретарем Кабинета Министров Константином Марьевичем, в ходе которой обсудил вопросы оптимизации государственного аппарата и повышения эффективности управленческих процессов.

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По словам главы правительства, одним из ключевых приоритетов является обеспечение качественной организации работы Кабинета Министров и правительственных структур, усиление координации между ведомствами, а также жесткий контроль за исполнением принятых решений.

Особое внимание стороны уделили реформе государственного управления. Как отметил Сергей Корецкий, перед правительством стоит задача сформировать профессиональный и эффективный государственный аппарат, который сможет обеспечивать оперативное и качественное управление, в частности, в условиях военного положения.

Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. Вместе с тем вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается.

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Кабинет Министров Украины Украина реформа

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