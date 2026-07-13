Рапорт не гарантирует увольнения: когда воинская часть имеет право отказать, а когда ее действия можно обжаловать

Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представление рапорта на увольнение с военной службы само по себе не означает, что военнослужащего обязательно исключат из списков личного состава. Несмотря на расхожее мнение, командование не обязано согласовывать каждый такой рапорт только из-за желания военного прекратить службу или наличие сложных жизненных обстоятельств.

В то же время, закон не позволяет игнорировать обращение, безосновательно требовать документы, которых законодательство не предусматривает, или отказывать без надлежащего правового обоснования. Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде. Однако судебная практика свидетельствует: не каждое обращение завершается в пользу истца. Нередко причиной является отсутствие законных оснований для увольнения или ненадлежаще оформленный пакет документов.

Какие основания для увольнения предусматривает закон

Порядок увольнения военнослужащих во время действия военного положения определен статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Эта статья содержит исчерпывающий перечень случаев, когда военнослужащий может быть уволен со службы.

Закон не предусматривает возможности приостановить службу только по собственному желанию. В зависимости от категории военнослужащего и вида прохождения службы такими основаниями могут быть:

достижение предельного возраста пребывания на военной службе;

непригодность к военной службе по состоянию здоровья из вывода военно-врачебной комиссии;

отдельные семейные обстоятельства, прямо определенные законом;

освобождение после пребывания в плену по собственному желанию;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

другие случаи, прямо предусмотренные статьей 26 Закона.

Следует отметить, что особое внимание закон уделяет именно семейным обстоятельствам. Однако каждая из них должна быть документально подтверждена и отвечать требованиям закона. Сам факт болезни родственника, наличие детей или сложной жизненной ситуации недостаточно, если такие обстоятельства не соответствуют критериям, установленным законодательством.

Как правильно подать рапорт

Приказом Минобороны от 7 августа 2024 сформирован Порядок организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины. Согласно документу, В бумажном рапорте военнослужащий указывает:

наименование должности командира (начальника), которому адресуется рапорт;

название «Рапорт»;

суть поднятого вопроса;

перечень прилагаемых к рапорту документов или их копий (при необходимости);

наименование занимаемой должности;

воинское звание, собственное имя и фамилию;

дату;

личная подпись.

Начало истечения срока рассмотрения бумажного рапорта начинается с момента представления рапорта, а не времени его регистрации в службе делопроизводства. Время представления бумажного рапорта - дата передачи рапорта на согласование непосредственному командиру военнослужащего, а в случае отказа в рассмотрении рапорта непосредственным командиром - дата передачи рапорта прямому командиру.

При направлении рапорта средствами почтовой связи временем представления рапорта есть дата поступления рапорта в почтовое отделение по месту нахождения соответствующего подразделения.

Начальство должно рассмотреть рапорт военнослужащего безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов с момента представления военнослужащим рапорта – по вопросам, касающимся воинской дисциплины, обязанностям личного состава при выполнении боевых приказов (распоряжений), сохранению жизни и здоровья личного состава, отпуска по семейным обстоятельствам;

в срок не более 14 дней со дня представления военнослужащим рапорта – по другим вопросам.

Почему военные получают отказы

На практике причины отказа можно условно разделить на две категории. Первая – когда военная часть действует в соответствии с законом. Например, военнослужащий представляет рапорт, однако не имеет предусмотренного законом основания для увольнения или не подтверждает его надлежащими доказательствами. В таком случае командование имеет право отказать. Распространена ситуация, когда в рапорт не добавляются документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается военный. Это могут быть выводы врачебных комиссий, документы о родстве, решения органов социальной защиты, документы об установлении инвалидности или другие доказательства, в зависимости от конкретного основания увольнения.

Другая категория – когда воинская часть выходит за пределы своих полномочий. В частности, командование может потребовать документы, которые законом не предусмотрены, не рассматривать рапорт в течение длительного времени, не давать письменного ответа или формально отказывать без надлежащей мотивировки. Именно такие действия могут оказаться предметом судебного обжалования.

Рапорт нужно не только представить, но и подтвердить факт его получения

Одной из самых распространенных ошибок является отсутствие доказательств того, что рапорт вообще не был подан. В случае возникновения спора именно военнослужащий должен доказать, что командование получило его о обращение. Практически это можно сделать несколькими способами: подать рапорт через делопроизводство воинской части и получить отметку о его регистрации, оставить экземпляр с входным номером, направить документы заказным или ценным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Наличие таких доказательств в дальнейшем имеет решающее значение при обращении с жалобой или в административный суд.

Однако даже в этом случае ключевым фактором остается не сам факт обращения в суд, а наличие у военнослужащего законных оснований для увольнения, определенных статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Что делать, если рапорт оставили без рассмотрения

Обязанность рассмотреть обращение военнослужащего не зависит от того, соглашается ли командование с изложенными в нем доводами. Если рапорт должным образом подан, воинская часть должна его рассмотреть и сообщить заявителю о принятом решении. Если же ответа нет или обращение фактически проигнорировали, в первую очередь следует убедиться, что есть доказательства его представления. После этого военнослужащий может обратиться с жалобой в высшее командование.

На практике конкретно таковой механизм часто дозволяет решить вопрос без судебного спора. Если же бездействие продолжается, следующим шагом может стать обращение в административный суд.

Если командование вообще не рассмотрело рапорт, предметом иска будет именно бездействие воинской части. Если же рапорт был рассмотрен, но военнослужащий получил письменный отказ, обжалуется уже решение об отказе в увольнении. Именно от этого зависит предмет доказывания и рассмотрение дела судом.

Означает ли решение суда автоматическое увольнение

Это одна из самых распространенных ошибок военнослужащих. Если суд установит, что командование безосновательно не рассмотрело рапорт, он может обязать воинскую часть его повторно рассмотреть. Однако такое решение само по себе не означает автоматического увольнения со службы.

После повторного рассмотрения командование может как удовлетворить рапорт, так и повторно отказать, если придет к выводу об отсутствии законных оснований для увольнения. В таком случае уже предметом нового судебного спора станет именно законность отказа.

Когда можно обратиться в административный суд

Порядок судебного обжалования решений, действий или бездействия воинских частей определяется Кодексом административного судопроизводства Украины. Согласно части пятой статьи 122 КАС Украины, по делам, связанным с прохождением публичной службы, для обращения в административный суд установлен месячный срок.

К общественной службе закон относит и военную службу. Если этот срок пропущен по уважительной причине, суд может его восстановить, однако военнослужащий должен доказать, что объективно не имел возможности обратиться в суд своевременно.

Судебная практика

Подход судов к таким спорам уже сформирован. Верховный Суд фактически поставил точку в вопросе, может ли командование просто «не заметить» рапорт. В постановлении от 8 июля 2025 г. по делу №580/6020/22 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отметил, что обязанности военнослужащего обратиться с рапортом корреспондирует обязанность командира его рассмотреть.

По делу № 580/6020/22 военнослужащий просил уволить его со службы по семейным обстоятельствам, поскольку его жена имела инвалидность II группы. После представления рапорта военная часть не издала приказ об увольнении, а письмами сообщила, что военнослужащий самовольно покинул место службы, поэтому для решения вопроса должно прибыть в часть.

Суды первой и апелляционной инстанций признали таковой порядок действий правомерным. Однако Верховный Суд обратил внимание, что даже при таких обстоятельствах командование не освобождается от обязанности надлежащим образом рассмотреть рапорт и принять мотивированное решение. Суд упразднил решение предыдущих инстанций в этой части и направил дело на новое рассмотрение.

В итоге отметим, что право на увольнение с военной службы во время военного положения не является абсолютным. Оно возникает только в случаях, прямо предусмотренных законом, а каждое из таких оснований должно быть должным образом подтверждено документами. Именно поэтому представление рапорта не следует воспринимать как формальность.

От правильного определения основания для освобождения, полноты пакета документов и доказательств представления самого рапорта зависит не только решение командования, но и перспектива возможного судебного спора. Если же воинская часть не рассматривает обращение, безосновательно отказывает или предъявляет требования, которых законодательство не содержит, такие действия могут быть обжалованы в административном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.