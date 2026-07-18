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ВС назвал условия применения принципа соразмерности при взыскании расходов на правовую помощь

14:57, 18 июля 2026 105
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ВС отметил, что принцип соразмерности размера расходов на профессиональную правовую помощь должен применяться в соответствии с требованиями части шестой статьи 134 КАС Украины при наличии ходатайства другой стороны.
ВС назвал условия применения принципа соразмерности при взыскании расходов на правовую помощь
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Физическое лицо обратилось в суд с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в г. Киеве, в котором просило признать противоправными действия по ограничению предельного размера увеличения пенсии в результате ее перерасчета и обязать не ограничивать размер увеличенной пенсии. 

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Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, иск удовлетворен частично, ответчика обязали осуществить выплату пенсии истцу с учетом индексации, без ограничения ее максимального размера, с учетом ранее выплаченных сумм, а также взыскали в пользу истца за счет бюджетных ассигнований расходы по уплате судебного сбора в размере 900,00 грн.

Истец подал в суд первой инстанции заявление о принятии дополнительного решения о взыскании с ответчика в его пользу расходов на правовую помощь в размере 6000,00 грн.

Дополнительным решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда апелляционной инстанции, взысканы в пользу истца расходы на профессиональную правовую помощь в размере 3 000 грн.

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, дополнительное судебное решение отменил, осуществил распределение судебных расходов: взыскал за счет бюджетных ассигнований сумму расходов на правовую помощь в размере 6 000,00 грн на профессиональную правовую помощь в административном судопроизводстве.

Принцип соразмерности размера расходов на профессиональную правовую помощь должен применяться в соответствии с требованиями части шестой статьи 134 КАС Украины при наличии ходатайства другой стороны. Это означает, что ответчик как лицо, возражающее против указанного истцом размера расходов на оплату правовой помощи, обязан привести обоснование и предоставить соответствующие доказательства в подтверждение своих доводов о несоразмерности заявленных судебных расходов заявленным исковым требованиям, подав соответствующее ходатайство об уменьшении расходов на оплату правовой помощи, а суд, руководствуясь принципом соразмерности, обоснованности и фактичности, решает вопрос о распределении судебных расходов, руководствуясь критериями, закрепленными в статье 139 КАС Украины.

С постановлением КАС ВС от 19 марта 2025 года по делу № 320/39247/23 можно ознакомиться по ссылке.

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Верховный Суд судебная практика КАС ВС

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