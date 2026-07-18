Не всем засчитают годы обучения в стаж для пенсии: кого это касается

Правила зависят от даты обучения: до 2004 года достаточно документов, после — необходима уплата страховых взносов.

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Период обучения в высших, средних специальных и других учебных заведениях может быть учтен при назначении пенсии, однако правила зависят от того, когда именно человек обучался.

Если обучение проходило до 1 января 2004 года, оно может быть засчитано в страховой стаж при наличии подтверждающих документов. Вместе с тем после этой даты сам факт обучения уже не является основанием для зачета стажа — необходимым условием является уплата страховых взносов в рамках добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Когда обучение засчитывается в страховой стаж

Период обучения до 1 января 2004 года может быть включен в страховой стаж, если человек обучался по дневной форме получения образования.

Подтвердить такой период можно:

дипломами;

аттестатами;

удостоверениями;

свидетельствами;

справками и другими документами, выданными на основании архивных данных, содержащими сведения о периодах обучения.

Вместе с тем обучение после 1 января 2004 года засчитывается в страховой стаж только при условии, что за этот период были уплачены страховые взносы на условиях добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, а соответствующие сведения содержатся в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Какие нормы законодательства регулируют подтверждение страхового стажа

Порядок подтверждения страхового стажа определен статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Закон № 1058).

В соответствии с этой нормой страховой стаж за периоды до внедрения системы персонифицированного учета исчисляется на основании документов и в порядке, определенных законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона № 1058, а также на основании данных, внесенных в Реестр застрахованных лиц на основе этих документов.

Периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые до 1 января 2004 года учитывались в стаже работы для назначения пенсии, засчитываются в страховой стаж в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент. Подтверждение осуществляется на основании документов, определенных Порядком подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года № 637.

Как внедряли персонифицированный учет

В Пенсионном фонде отметили, что во исполнение Указа Президента Украины от 4 мая 1998 года № 401 и постановлений Кабинета Министров Украины от 4 июня 1998 года № 794 и от 8 июня 1998 года № 832 персонифицированный учет сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования внедрялся в течение 1998–2000 годов.

Начиная с 1 июля 2002 года пенсии исчисляются из заработка лица за период работы после 1 июля 2000 года на основании данных системы персонифицированного учета в соответствии с пунктом 3 постановления № 794.

Таким образом, персонифицированный учет сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования является обязательным в отношении периодов начиная с 1 июля 2000 года.

Какие периоды обучения учитывались до 2004 года

Статья 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусматривала зачет в стаж, в частности, времени обучения:

в высших учебных заведениях;

в средних специальных учебных заведениях;

в училищах;

на курсах подготовки кадров;

на курсах повышения квалификации и переквалификации;

в аспирантуре;

в докторантуре;

в клинической ординатуре.

В соответствии с Порядком № 637 период обучения по дневной форме получения образования в учреждениях высшего образования (кроме периода обучения по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях учреждений высшего образования), профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, справками и другими документами, выданными на основании архивных данных.

Почему после 2004 года обучение не засчитывается автоматически

Что касается периодов обучения после 1 января 2004 года, в Пенсионном фонде пояснили, что статья 11 Закона № 1058 определяет перечень лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Лица, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах, на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, в этот перечень не входят.

Вместе с тем статья 12 Закона № 1058 предусматривает право таких лиц на добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Кто может добровольно уплачивать страховые взносы

Право на добровольное участие имеют лица, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к кругу лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию, в частности:

студенты, обучающиеся по дневной форме;

аспиранты;

докторанты;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие на территории Украины;

граждане Украины, постоянно проживающие или работающие за пределами Украины, если иное не предусмотрено международными договорами.

Такие лица могут принимать добровольное участие в солидарной системе, в накопительной системе пенсионного страхования либо одновременно в обеих системах путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Таким образом, решающим является не только сам факт обучения, но и период, когда оно проходило. До 1 января 2004 года дневное обучение может быть засчитано в страховой стаж при наличии подтверждающих документов. После этой даты такой период учитывается только при условии добровольной уплаты страховых взносов и отражения этой информации в Реестре застрахованных лиц.

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