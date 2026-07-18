В НБУ сообщили, какие новые защитные элементы появились на банкноте 2000 гривен

Банкнота номиналом 2000 гривен содержит более 20 элементов защиты.

Фото: НБУ

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Как известно, Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен. Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

В НБУ отметили, что новая банкнота продолжает современный банкнотный ряд, концепция ее дизайна и система защиты в целом соответствуют модифицированным банкнотам номиналом 100, 200, 500 и 1 000 гривен образцов 2014–2019 годов.

Там подчеркнули, что она содержит более 20 элементов защиты, что позволит гарантированно выявлять поддельные денежные знаки как при их автоматизированной сортировке и обработке, так и при визуальной и тактильной проверке.

В то же время самыми современными и удобными для граждан являются оптически изменяющиеся элементы, которые в этой банкноте были усилены.

«Это элемент SPARK, который постепенно меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения — от пурпурного до золотисто-зеленого цвета, а также новая "оконная" защитная лента с комбинированным оптически изменяющимся эффектом.

Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента Anima™ Colour — полихромная и анимированная», — заявили в НБУ.

Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдается эффект движения и смены изображения — Тризуб меняется на знак гривны. Эта лента как новый продукт была представлена производителем лишь в конце апреля 2026 года, а сейчас уже реализована на новой банкноте.

Добавим, в Национальном банке объяснили, нужно ли перенастраивать банкоматы, платежные терминалы под новую банкноту и сколько это может занять времени.

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