Будут ли банкоматы выдавать банкноту номиналом 2000 гривен — ответ НБУ

Нацбанк подчеркнул, что представил новую банкноту заранее — за два месяца до даты ее введения в обращение.

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Как известно, Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен. Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

Позже в Национальном банке объяснили, нужно ли перенастраивать банкоматы, платежные терминалы под новую банкноту и сколько это может занять времени.

Регулятор подчеркнул, что представил новую банкноту заранее — за два месяца до даты ее введения в обращение, в том числе для того, чтобы дать возможность банковским и небанковским учреждениям своевременно настроить свое оборудование (банкоматы, комплексы самообслуживания) для приема и выдачи новой банкноты.

«С этой целью Национальный банк бесплатно предоставит техническую возможность банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по настройке и сервисному обслуживанию провести работы по настройке оборудования для сортировки и обработки наличных денег, банкоматов, платежных терминалов и т.д.», — добавили в НБУ.

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