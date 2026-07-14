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Что делать в случае взлома учетной записи в Telegram: алгоритм действий от киберполиции

23:12, 14 июля 2026
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Если контроль над собственным профилем в Telegram утрачен, необходимо восстановить учетную запись.
Что делать в случае взлома учетной записи в Telegram: алгоритм действий от киберполиции
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В последнее время злоумышленники используют фишинговые ссылки, маскируются под официальных ботов или сообщения от служб поддержки для получения доступа к аккаунтам в мессенджерах. Об этом сообщили в киберполиции. 

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В ведомстве отмечают: если контроль над собственным профилем утрачен, можно воспользоваться инструкцией по восстановлению учетной записи:

1. Обратитесь в службу поддержки Telegram. Подробно опишите проблему, укажите ссылку на аккаунт и связанный номер мобильного телефона. При необходимости добавьте скриншоты. Заявку желательно подавать с того устройства, на котором вы использовали Telegram.

3- Предупредите знакомых с помощью других каналов связи о взломе вашей учетной записи, поскольку злоумышленники могут использовать ее для распространения фишинговых ссылок и вредоносного программного обеспечения либо просить деньги в долг на подконтрольные счета от вашего имени.

3. Попросите людей, в переписке с которыми содержатся конфиденциальные или финансовые данные, фотографии документов или другая чувствительная информация, удалить соответствующую переписку со своих аккаунтов для обоих собеседников. 

«Считайте по умолчанию все пароли к другим учетным записям или онлайн-банкингу, которые хранились в Telegram, скомпрометированными. Как можно скорее измените их, чтобы не потерять доступ к аккаунтам на других платформах. Убедитесь, что вы настроили двухфакторную аутентификацию.

Попробуйте повторно войти в свой профиль. Если после авторизации вас сразу выбрасывает — продолжите попытки позже, желательно в ночное время. В случае успеха выберите получение кода авторизации через СМС или электронную почту, а не через сообщение в самом Telegram», — заявили в киберполиции. 

Если в итоге восстановить доступ не удалось — пользователь может удалить учетную запись. При этом будут уничтожены все чаты с информацией, однако злоумышленники потеряют доступ к вашему профилю.

Заметили подозрительную активность учетной записи, но все еще имеете к ней доступ? Следует действовать следующим образом: 

Срочно завершите все неизвестные вам сеансы. Для просмотра списка активных сеансов перейдите в «Профиль» → «Устройства». В случае сомнений нажмите «Завершить все другие сеансы».

Настройте двухфакторную аутентификацию. Перейдите в «Профиль» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Двухэтапная проверка». Установите надежный пароль, известный только вам, и укажите электронную почту для его восстановления в случае утраты. 

Проверьте, не был ли изменен адрес электронной почты, указанный для восстановления пароля в разделе «Двухэтапная проверка».

В полиции подчеркивают: не переходите по сомнительным ссылкам. Никогда не передавайте одноразовые коды подтверждения из СМС. Официальные представители компаний или государственных органов не запрашивают такую информацию.

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Национальная полиция

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