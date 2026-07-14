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Що робити у разі зламу облікового запису в Telegram: алгоритм дій від кіберполіції

23:12, 14 липня 2026
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Якщо контроль над власним профілем у Telegram втрачено, то треба відновити обліковий запис.
Що робити у разі зламу облікового запису в Telegram: алгоритм дій від кіберполіції
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Останнім часом зловмисники використовують фішингові посилання, маскуються під офіційні боти або повідомлення від служб підтримок для отримання доступу до акаунтів у месенджерах. Про це повідомили у кіберполіції.

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У відомстві зазначають, якщо контроль над власним профілем втрачено, то можна скористатися інструкцією з відновлення облікового запису:

  1. Зверніться до служби підтримки Telegram. Детально опишіть проблему, зазначте посилання на акаунт і пов’язаний номер мобільного телефону. При необхідності додайте скріншоти. Заявку бажано подавати з того пристрою, на якому використовували Telegram.
  2. Попередьте знайомих за допомогою інших каналів зв’язку про злам вашого облікового запису, оскільки зловмисники можуть використовувати його для розповсюдження фішингових посилань та шкідливого програмного забезпечення або ж просити гроші в борг на підконтрольні рахунки від вашого імені.
  3. Попросіть людей, у листуванні з якими містяться конфіденційні або фінансові дані, фото документів або інша чутлива інформація, видалити за допомогою їх акаунтів відповідне листування для обох співрозмовників.

«Вважайте за замовчуванням усі паролі до інших облікових записів чи онлайн-банкінгу, що зберігалися у Telegram, скомпрометованими. Якнайшвидше змініть їх, щоб не втратити доступ до акаунтів на інших платформах. Переконайтеся, що налаштували двофакторну автентифікацію.

Спробуйте повторно увійти у свій профіль. Якщо після авторизації вас одразу викидає – продовжіть спроби пізніше, бажано у нічний час. У разі успіху – оберіть отримання авторизаційного коду через СМС або електронну пошту, а не через повідомлення у самому Telegram», - заявили у кіберполіції.

Якщо зрештою відновити доступ не вдалося – особа може видалити обліковий запис. При цьому будуть знищені всі чати з інформацією, але зловмисники втратять доступ до вашого профіля.

Помітили підозрілу активність облікового запису, але маєте доступ до нього? Слід діяти наступним чином:

Терміново завершіть усі невідомі вам сесії. Для перегляду списку активних сеансів перейдіть у «Профіль» → «Пристрої». У разі сумнівів натисніть «Завершити всі інші сеанси».

Налаштуйте двофакторну автентифікацію. Перейдіть у «Профіль» → «Приватність і безпека» → «Двоетапна перевірка». Встановіть надійний пароль, який відомий лише вам, та вкажіть електронну пошту для його відновлення у разі втрати.

Перевірте, чи не було змінено електронну пошту, зазначену для відновлення пароля у розділі «Двоетапна перевірка».

У поліції наголошують: не переходьте за сумнівними посиланнями. Ніколи не передавайте одноразові коди підтвердження з СМС. Офіційні представники компаній чи державних органів не запитують таку інформацію.

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Національна поліція

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