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Як правильно зберігати продукти у спеку — корисні поради

23:56, 14 липня 2026
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Їжа, яка зберігалася за неналежних умов, може бути джерелом збудників, що викликають сальмонельоз, кампілобактеріоз, лістеріоз, бруцельоз та інфекції.
Як правильно зберігати продукти у спеку — корисні поради
Фото: iStock
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Спека створює сприятливі умови для розмноження бактерій, через це ризики харчових інфекцій та отруєнь значно зростають. Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України розповів, як правильно зберігати продукти влітку.

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Харчові інфекції та спека

Їжа, яка зберігалася за неналежних умов, може бути джерелом збудників, що викликають сальмонельоз, кампілобактеріоз, лістеріоз, бруцельоз, інфекції, спричинені патогенними штамами кишкової палички тощо.

Якщо продукти, що швидко псуються (м’ясо, птиця, морепродукти, молоко та яйця), зберігаються з порушенням  температурного режиму —  їх не можна вживати навіть після  належної термічної обробки, оскільки в них можуть залишатися токсини, які не руйнуються при нагріванні.

Негайно зверніться до лікаря, якщо ви помітили у себе симптоми отруєння, що довго не проходять або погіршуються:

  • діарея триває понад три дні;
  • кров у випорожненнях;
  • температура тіла вище 39℃;
  • часте блювання, через яке в шлунку не затримується рідина;
  • ознаки зневоднення (рідкісне сечовипускання, сухість у роті та горлі, спрага, запаморочення або виражена слабкість).

Як правильно зберігати продукти

Готові страви та продукти не можна залишати без охолодження довше ніж на 2 години, а якщо температура повітря вища за 30℃ — то на 1 годину.

Температура в холодильнику має бути не вищою за 5℃, а в морозилці — не вищою за −18℃.

Не забивайте полиці продуктами вщент: це може порушити циркуляцію повітря всередині й вплинути на температуру.

Не зберігайте страви у великих ємностях: розділіть на невеликі порції та покладіть в окремі контейнери.

Сире м’ясо, птицю та морепродукти зберігайте у закритих контейнерах, щоб сік із них не потрапив на інші продукти.

Низька температура в холодильнику сповільнює розмноження бактерій, але не зупиняє його повністю. Якщо продукт у холодильнику або морозильній камері зіпсувався, його треба якнайшвидше утилізувати.

Як зберігати продукти під час відключень світла

Якщо відключення електроенергії планові, до них варто підготуватися заздалегідь:

  • покладіть до холодильної та морозильної камери побутові термометри — це допоможе визначити, чи температура всередині не піднялася вище за 5℃;
  • приготуйте пластикові пляшки з замороженою водою — під час знеструмлень покладіть їх у холодильник, щоб довше підтримувати низьку температуру в камері;
  • заморозьте продукти, що швидко псуються, щоб подовжити термін зберігання.

Не відкривайте дверцята холодильника зайвий раз під час відключень. Так правильна температура буде триматися:

  • у холодильній камері — протягом 4 годин;
  • у заповненій морозильній камері — до 48 годин;
  • у напівпорожній морозилці — до 24 годин.

Термічно обробляйте продукти належним чином. Температура в товщі продукту має сягати 70℃: м’ясо, риба та морепродукти мають бути без сирих ділянок всередині, а яйця — з повністю згорнутими білком і жовтком.

Якщо продукти, що швидко псуються, перебували без холодильника довше ніж 2 години за температури вище 5℃ або довше ніж 1 годину за температури від 30℃ — їх необхідно утилізувати.

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поради для здоров'я

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