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Пенсія може зрости на 54%: хто має право на підвищені виплати

23:59, 14 липня 2026
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У ПФУ нагадали, як працює механізм підвищення пенсії, від чого залежить розмір надбавки та що варто врахувати перед ухваленням такого рішення.
Пенсія може зрости на 54%: хто має право на підвищені виплати
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Українці, які після досягнення пенсійного віку не поспішають оформлювати пенсію та продовжують офіційно працювати, можуть розраховувати на збільшення майбутніх виплат. Такий механізм передбачений законодавством і покликаний заохотити громадян довше залишатися на ринку праці.

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У Пенсійному фонді нагадують, що право на підвищений розмір пенсії мають громадяни, які досягли 60-річного віку, набули необхідного страхового стажу, однак не звернулися за призначенням пенсії та продовжили працювати.

Розмір надбавки залежить від того, на який строк людина відкладає оформлення пенсії. Якщо відтермінування триває до п'яти років включно, пенсія збільшується на 0,5% за кожний повний місяць. Якщо ж пенсію оформлюють більш ніж через п'ять років після набуття права на неї, надбавка становить 0,75% за кожен повний місяць.

Наприклад, рік відстрочки забезпечить підвищення пенсії на 6%, два роки – на 12%. Якщо ж людина вирішить оформити пенсію через шість років (72 місяці), її основний розмір зросте на 54%.

Водночас таке рішення не завжди є фінансово вигідним. Перед тим як відкладати вихід на пенсію, варто проаналізувати власну ситуацію та порівняти можливі переваги й втрати.

Насамперед слід оцінити, яку суму пенсійних виплат людина не отримає за період відстрочки, наскільки збільшиться її майбутня пенсія, а також врахувати стан здоров'я та особисті життєві обставини.

Для прикладу, якщо громадянин відклав оформлення пенсії на два роки, не отримавши за цей час близько 120 тисяч гривень, а надбавка до пенсії після її призначення становитиме лише 600 гривень на місяць, компенсувати втрачені кошти він зможе лише більш ніж за 16 років отримання підвищених виплат.

Саме тому фахівці рекомендують перед ухваленням такого рішення ретельно прорахувати всі можливі наслідки. Відкладення виходу на пенсію може бути вигідним для одних громадян, але не обов'язково стане найкращим рішенням для інших.

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