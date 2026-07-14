ДМС звернулася до іноземців і осіб без громадянства: що потрібно зробити до 4 серпня

Іноземцям назвали крайній термін обміну посвідок на проживання.

Фото: dmsu.gov.ua

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Державна міграційна служба України нагадала, що іноземці та особи без громадянства, які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24 лютого 2022 року, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок до 4 серпня 2026 року.

«Іноземці та особи без громадянства (в тому числі громадяни російської федерації), які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну за яким ще не настав, можуть звернутися за таким обміном не пізніше останнього для строку дії посвідки на тимчасове проживання, за наявності визначених законодавством підстав», - заявили у ДМС.

Зміни передбачені постановою КМУ від 05 лютого 2026 №141 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. №1202”.

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