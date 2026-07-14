  1. В Україні

Що відбувається з конфіскованим на митниці майном: хто продає авто і товари після рішення суду

22:54, 14 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Митні органи не займаються продажем чи подальшою реалізацією.
Що відбувається з конфіскованим на митниці майном: хто продає авто і товари після рішення суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після набрання законної сили рішенням суду про конфіскацію товарів або транспортних засобів у справах про порушення митних правил таке майно переходить у розпорядження держави. Водночас митні органи не займаються його продажем чи подальшою реалізацією.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто розпоряджається конфіскованим майном

Якщо суд ухвалив рішення про конфіскацію товарів або транспортних засобів на користь держави, після набрання ним законної сили митниця передає таке майно органам державної виконавчої служби.

Саме державні виконавці забезпечують виконання судового рішення та організовують подальше розпорядження конфіскованим майном відповідно до вимог законодавства.

Як продають конфісковані товари та транспортні засоби

Конфісковане майно може бути реалізоване:

  • через електронні торги;
  • за фіксованою ціною — у випадках, передбачених законодавством.

Порядок реалізації визначає Міністерство юстиції України.

Організатором електронних торгів є державне підприємство «СЕТАМ». Інформація про майно, передане на продаж, та можливість участі в торгах доступна на платформі підприємства.

Що відбувається, якщо майно не вдалося продати

Якщо конфісковане майно не було реалізоване у встановленому порядку, органи державної виконавчої служби ухвалюють рішення про його подальшу долю.

Залежно від виду майна та вимог законодавства воно може бути:

  • безоплатно передане визначеним законом отримувачам;
  • направлене на переробку;
  • утилізоване;
  • знищене.

Такі рішення приймають спеціальні комісії, створені органами державної виконавчої служби. До їх складу також входять представники митних органів.

Митниця не продає «конфіскат»

У митних органах наголошують, що вони не здійснюють продаж конфіскованого майна через магазини, торговельні мережі чи інтернет-магазини.

Також митні органи не мають відношення до діяльності магазинів, у назвах яких використовуються слова «конфіскат», «митний конфіскат» або подібні.

Використання таких назв є комерційним рішенням суб'єктів господарювання і не означає, що товари походять від митних органів або реалізуються від їх імені.

Порядок поводження з конфіскованим майном регулюється, зокрема, Законом України «Про виконавче провадження», постановами Кабінету Міністрів України №1724 від 26 грудня 2001 року та №985 від 11 липня 2002 року, а також нормативними актами Міністерства юстиції України щодо реалізації арештованого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За смертельні ДТП посилять покарання: у Раді ініціюють нові строки ув'язнення і позбавлення посвідчень на 15 років

Позбавлення волі, штрафи і нові покарання для водіїв: у Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР.

ВККС відмовили у звільненні Сергія Ступака — ВРП повернула його на продовження кваліфікаційного оцінювання

Суддя Сергій Ступак залишається на посаді: ВРП відхилила подання ВККС про звільнення на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

На відновлення конфайнмента ЧАЕС після ворожої атаки хочуть спрямувати понад 5 млрд грн

Програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС пропонують оновити до 2036 року та доповнити новими заходами безпеки.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]