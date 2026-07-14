Що відбувається з конфіскованим на митниці майном: хто продає авто і товари після рішення суду

Митні органи не займаються продажем чи подальшою реалізацією.

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Після набрання законної сили рішенням суду про конфіскацію товарів або транспортних засобів у справах про порушення митних правил таке майно переходить у розпорядження держави. Водночас митні органи не займаються його продажем чи подальшою реалізацією.

Хто розпоряджається конфіскованим майном

Якщо суд ухвалив рішення про конфіскацію товарів або транспортних засобів на користь держави, після набрання ним законної сили митниця передає таке майно органам державної виконавчої служби.

Саме державні виконавці забезпечують виконання судового рішення та організовують подальше розпорядження конфіскованим майном відповідно до вимог законодавства.

Як продають конфісковані товари та транспортні засоби

Конфісковане майно може бути реалізоване:

через електронні торги;

за фіксованою ціною — у випадках, передбачених законодавством.

Порядок реалізації визначає Міністерство юстиції України.

Організатором електронних торгів є державне підприємство «СЕТАМ». Інформація про майно, передане на продаж, та можливість участі в торгах доступна на платформі підприємства.

Що відбувається, якщо майно не вдалося продати

Якщо конфісковане майно не було реалізоване у встановленому порядку, органи державної виконавчої служби ухвалюють рішення про його подальшу долю.

Залежно від виду майна та вимог законодавства воно може бути:

безоплатно передане визначеним законом отримувачам;

направлене на переробку;

утилізоване;

знищене.

Такі рішення приймають спеціальні комісії, створені органами державної виконавчої служби. До їх складу також входять представники митних органів.

Митниця не продає «конфіскат»

У митних органах наголошують, що вони не здійснюють продаж конфіскованого майна через магазини, торговельні мережі чи інтернет-магазини.

Також митні органи не мають відношення до діяльності магазинів, у назвах яких використовуються слова «конфіскат», «митний конфіскат» або подібні.

Використання таких назв є комерційним рішенням суб'єктів господарювання і не означає, що товари походять від митних органів або реалізуються від їх імені.

Порядок поводження з конфіскованим майном регулюється, зокрема, Законом України «Про виконавче провадження», постановами Кабінету Міністрів України №1724 від 26 грудня 2001 року та №985 від 11 липня 2002 року, а також нормативними актами Міністерства юстиції України щодо реалізації арештованого майна.

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