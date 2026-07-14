Феміцид не має окремої статті у ККУ: чи карає закон в Україні вбивства жінок через гендерні мотиви

Що означає термін «феміцид», чому він пов’язаний із домашнім насильством та як його оцінює закон.

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Феміцид — це умисне вбивство жінки або дівчини через її стать, гендерну роль або в контексті нерівного становища жінок у суспільстві. Йдеться не про будь-яке вбивство жінки, а про злочини, у яких позбавлення життя пов’язане з контролем, приниженням, ревнощами, помстою, домашнім насильством або сприйняттям жінки як «власності».

Як зазначають у Херсонському апеляційному суді, термін «феміцид» почав активно використовуватися у другій половині ХХ століття, щоб відокремити вбивства жінок, мотивовані їхньою статтю, від інших умисних насильницьких злочинів.

Згодом поняття поширилося у правозахисній, кримінологічній та соціологічній сферах. Його використовують для аналізу причин таких злочинів, збору статистики, оцінки ризиків і формування політики запобігання насильству щодо жінок.

Феміцид часто є наслідком тривалого насильства

У багатьох випадках феміциду передує систематичне домашнє або гендерно зумовлене насильство. Це можуть бути погрози, побиття, психологічний тиск, переслідування, економічний контроль, ізоляція від близьких або примус до певної поведінки.

Саме тому феміцид розглядають як крайній прояв агресії та принизливого ставлення до жінок.

У міжнародній практиці одним із найбільш небезпечних факторів є насильство з боку інтимного партнера або члена сім’ї. Такі злочини нерідко вчиняються не незнайомими особами, а тими, хто перебував із потерпілою у близьких, сімейних або залежних відносинах. Це підкреслює важливість своєчасного реагування на домашнє насильство, погрози, переслідування та інші прояви контролюючої поведінки.

Чи є феміцид окремим злочином в Україні

В Україні термін «феміцид» наразі не закріплений у Кримінальному кодексі України як окремий склад кримінального правопорушення.

Такі діяння, залежно від конкретних обставин, можуть кваліфікуватися, зокрема, як умисне вбивство за статтею 115 КК України, а за наявності попереднього систематичного насильства – розглядатися у взаємозв’язку з нормами про домашнє насильство, погрози, тілесні ушкодження чи інші кримінальні правопорушення.

Для правової оцінки важливе не лише встановлення факту позбавлення життя, а й дослідження контексту: характеру стосунків між обвинуваченим і потерпілою, наявності попередніх звернень до поліції, фактів домашнього насильства, обмежувальних приписів, погроз, переслідування, ревнощів, спроб контролювати поведінку жінки або помсти за припинення стосунків.

В Україні немає окремої статистики щодо феміциду

Офіційна статистика щодо феміциду як окремого явища в Україні наразі не ведеться. Це пов’язано з тим, що кримінальні правопорушення обліковуються за статтями Кримінального кодексу, а гендерний мотив або попередній контекст насильства не завжди виділяються в окрему категорію.

Фахівці наголошують, що феміцид не можна розглядати як «сімейну трагедію» чи «побутовий конфлікт», якщо йому передували систематичне насильство, контроль, погрози або приниження.

У таких випадках йдеться про найтяжчий прояв насильства, який потребує належної правової оцінки, ретельного дослідження доказів та аналізу попередньої поведінки кривдника.

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