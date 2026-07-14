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Как правильно хранить продукты в жару — полезные советы

23:56, 14 июля 2026
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Пища, которая хранилась в ненадлежащих условиях, может быть источником возбудителей, вызывающих сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, бруцеллез и инфекции.
Как правильно хранить продукты в жару — полезные советы
Фото: iStock
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Жара создает благоприятные условия для размножения бактерий, из-за чего риски пищевых инфекций и отравлений значительно возрастают. Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рассказал, как правильно хранить продукты летом.

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Пищевые инфекции и жара 

Пища, которая хранилась в ненадлежащих условиях, может быть источником возбудителей, вызывающих сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, бруцеллез, инфекции, вызванные патогенными штаммами кишечной палочки и т.д. 

Если скоропортящиеся продукты (мясо, птица, морепродукты, молоко и яйца) хранятся с нарушением температурного режима — их нельзя употреблять даже после надлежащей термической обработки, поскольку в них могут сохраняться токсины, которые не разрушаются при нагревании.

Немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили у себя симптомы отравления, которые долго не проходят или ухудшаются:

  • диарея длится более трех дней;
  • кровь в испражнениях;
  • температура тела выше 39℃;
  • частая рвота, из-за которой жидкость не задерживается в желудке;
  • признаки обезвоживания (редкое мочеиспускание, сухость во рту и горле, жажда, головокружение или выраженная слабость). 

Как правильно хранить продукты

Готовые блюда и продукты нельзя оставлять без охлаждения дольше чем на 2 часа, а если температура воздуха выше 30℃ — то на 1 час. 

Температура в холодильнике должна быть не выше 5℃, а в морозильной камере — не выше −18℃.

Не заполняйте полки продуктами до отказа: это может нарушить циркуляцию воздуха внутри и повлиять на температуру.

 Не храните блюда в больших емкостях: разделите их на небольшие порции и положите в отдельные контейнеры.

Сырое мясо, птицу и морепродукты храните в закрытых контейнерах, чтобы сок из них не попадал на другие продукты.

Низкая температура в холодильнике замедляет размножение бактерий, но не останавливает его полностью. Если продукт в холодильнике или морозильной камере испортился, его необходимо как можно быстрее утилизировать. 

Как хранить продукты во время отключений света

Если отключения электроэнергии плановые, к ним стоит подготовиться заранее:

  • положите в холодильную и морозильную камеры бытовые термометры — это поможет определить, не поднялась ли температура внутри выше 5℃;
  • подготовьте пластиковые бутылки с замороженной водой — во время отключений электроэнергии положите их в холодильник, чтобы дольше поддерживать низкую температуру в камере;
  • заморозьте скоропортящиеся продукты, чтобы продлить срок их хранения.

Не открывайте дверцу холодильника без необходимости во время отключений. Так правильная температура будет сохраняться:

  • в холодильной камере — в течение 4 часов;
  • в полностью заполненной морозильной камере — до 48 часов;
  • в наполовину пустой морозильной камере — до 24 часов.

Термически обрабатывайте продукты надлежащим образом. Температура в толще продукта должна достигать 70℃: мясо, рыба и морепродукты должны быть без сырых участков внутри, а яйца — с полностью свернувшимися белком и желтком. 

Если скоропортящиеся продукты находились без холодильника более 2 часов при температуре выше 5℃ или более 1 часа при температуре от 30℃ — их необходимо утилизировать.

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