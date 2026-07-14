Сколько будет напечатано банкнот номиналом 2 000 гривен: ответ НБУ

НБУ отмечает, что изготовление банкнот номиналом 2 000 гривен начнется в соответствии с производственным планом Банкнотно-монетного двора.

Фото: НБУ

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Как известно, Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен. Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

Позже в НБУ объяснили, сколько будет напечатано новых банкнот номиналом 2 000 гривен.

Там подчеркнули, что печать новых банкнот становится возможной только после снятия грифа секретности, что происходит во время презентации новой банкноты.

Отмечается, что их изготовление начнется в соответствии с производственным планом Банкнотно-монетного двора Национального банка, в частности для замены изношенных банкнот других номиналов.

«Национальный банк планирует изготовить такое количество банкнот номиналом 2 000 гривен, которое необходимо для первоочередного введения в обращение, — это несколько миллионов штук», — добавили в НБУ.

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