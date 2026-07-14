За смертельные ДТП усилят наказание: в Раде предлагают новые сроки лишения свободы и лишение водительских прав на 15 лет

Лишение свободы, штрафы и новые наказания для водителей: в Раде предлагают существенно усилить ответственность за опасные нарушения ПДД.

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В Украине предлагают существенно усилить ответственность за опасные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект предусматривает повышение штрафов за превышение скорости, снижение так называемого «порога безнаказанности», введение более жестких санкций для систематических нарушителей, а также изменения в Уголовный кодекс относительно наказания за ДТП с погибшими и тяжело травмированными. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15348-1.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранене в парламент был подан основной законопроект № 15348.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 122-6, которая будет регулировать исключительно нарушения, связанные с превышением установленной скорости движения транспортных средств.

Законопроект предусматривает дифференцированную систему штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил установленное ограничение скорости. В частности:

за превышение более чем на 20 км/ч предлагается штраф 680 грн;

более чем на 40 км/ч — 2 040 грн, более чем на 60 км/ч — 2 720 грн;

более чем на 80 км/ч — 3 400 грн.

В то же время для водителей, которые пять и более раз в течение года привлекались к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, законопроект предусматривает штраф в размере 17 000 грн (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

В отличие от основного, альтернативный законопроект предлагает более высокие штрафы, а также изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за смертельные ДТП.

Какие изменения предлагает альтернативный законопроект

Законопроектом 15348-1 предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 122-6, которая будет регулировать ответственность именно за превышение скорости.

Отдельные санкции предлагается ввести для водителей, которые систематически грубо превышают скорость. Если лицо в течение года четыре и более раза будет привлечено к ответственности за превышение скорости на 40 км/ч и более, ему будет грозить штраф 17 тысяч гривен. За следующее аналогичное нарушение в течение года предусмотрен повторный штраф в таком же размере и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Кроме того, предлагается снизить «порог безнаказанности» за превышение скорости с 20 до 10 км/ч, что, как отмечают авторы, соответствует практике большинства стран ЕС, где допустимое превышение составляет от трех до десяти километров в час.

Изменения также касаются статьи 122 КУоАП. Для водителей, которые повторно в течение года нарушают правила проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона, встречного разъезда, проезжают на запрещающий сигнал светофора или не уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах, предлагается установить штраф 3 400 гривен.

Если же такие нарушения будут совершены в третий раз в течение года, штраф увеличится до 5 100 гривен, а также будет применяться лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Законопроект также усиливает ответственность за управление транспортными средствами лицами, уже лишенными права управления.

Что изменится в Уголовном кодексе

Помимо административных изменений, альтернативный законопроект предлагает усилить и уголовную ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений.

В частности, изменениями в статью 286 Уголовного кодекса Украины предлагается, чтобы наряду с основным наказанием в виде лишения свободы суд в обязательном порядке назначал дополнительное наказание — лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 8 лет. Если в результате ДТП погибли несколько человек, срок лишения права управления предлагается увеличить до 8–12 лет.

Также законопроектом предлагается дополнить статью 286 новой частью, которая будет устанавливать ответственность за повторное нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. За такое преступление предусматривается лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от 12 до 15 лет.

Таким образом, основной законопроект делает ставку прежде всего на усиление административной ответственности за превышение скорости и введение штрафов в зависимости от тяжести нарушения. В то же время альтернативный законопроект предлагает более комплексные изменения, которые охватывают не только административные санкции, но и усиление уголовной ответственности за ДТП с тяжкими последствиями.

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