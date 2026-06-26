54% смертей в ДТП — из-за скорости: для нарушителей ПДД вводят штрафы в 17 тысяч гривен

Законопроектом предусматривается дополнить КУоАП новой статьей 122-6, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Фото: Униан

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15348, которым предлагается усилить административную ответственность за превышение скорости и ввести новую градацию штрафов в зависимости от степени нарушения. Инициатива направлена на уменьшение количества ДТП, травм и погибших на дорогах.

Законопроектом предусматривается установить соразмерность наказания за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в рамках отдельной статьи КУоАП, в зависимости от степени опасности такого нарушения. По мнению инициаторов, это будет соответствовать принципу пропорциональности, поскольку чем больше превышение скорости (а соответственно и выше риск наступления ДТП с тяжкими последствиями), тем строже должно быть наказание, применяемое к лицам, виновным в таких нарушениях.

Новеллой законопроекта является введение отдельного вида ответственности для наиболее дерзких нарушителей скоростного режима — за многократное (пять и более раз) совершение нарушений, связанных с превышением установленных ограничений скорости движения транспортных средств. Это должно стимулировать на законодательном уровне воздержание таких лиц от систематического совершения нарушений, связанных с превышением скорости.

Законопроект также направлен на решение другой проблемы. Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированном в автоматическом режиме, содержит реквизиты для уплаты административного штрафа с указанием в назначении платежа данных об ответственном лице.

Однако законодательством отсутствует обязанность осуществления оплаты указанного штрафа в финансовых учреждениях исключительно этим ответственным лицом. В частности, при рассмотрении заявлений о признании указанного факта правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности согласно статье 279-3 Кодекса и в соответствии с Порядком обращения лица, совершившего административное правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в уполномоченное подразделение Национальной полиции, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 10 ноября 2017 года № 833, лицо, которое фактически управляло транспортным средством в момент совершения правонарушения, обязано приложить к заявлению документ (квитанцию) об уплате им штрафа в установленный законодательством срок и в размере, определенном соответствующим постановлением. При этом законодательством не предусмотрено внесение изменений в назначение платежа относительно ответственного лица, а такая оплата должна быть осуществлена до внесения изменений относительно ответственного лица в постановление.

Таким образом, в статью 300-1 КУоАП хотят внести изменения относительно урегулирования вопроса личности плательщика при уплате штрафа по постановлению.

Проблема превышения скорости и штрафов

Превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

По данным Национальной полиции Украины, в январе – мае 2026 года превышение скорости стало причиной:

смерти 491 человека из 911 погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, что составляет почти 54% всех смертей на дорогах;

травмирования 4 427 человек из 10 404 пострадавших в результате ДТП, что составляет почти 43% всех случаев травмирования на дорогах.

Чрезмерная скорость была основной причиной смертности и травмирования в результате ДТП как до, так и после начала полномасштабного вторжения. За предыдущие 3 года (с 2023 по 2025 год) общее количество погибших в ДТП достигло 9 504 человек. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной смерти более чем в половине всех ДТП. Таким образом, как минимум каждая вторая смерть на дороге происходит вследствие чрезмерной скорости.

Кроме того, за указанный период 93 423 человека получили травмы.

Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной травмирования почти в 40% всех ДТП.

В то же время Кодекс Украины об административных правонарушениях не учитывает степень общественной опасности, которую создает для всех участников дорожного движения такое правонарушение, как превышение скорости. В частности, КУоАП предусматривает штрафные санкции за превышение скорости более чем на 20 и более чем на 50 км/ч, при этом размер штрафа за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет всего 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

КУоАП не выполняет одну из основных задач — предупреждение административных правонарушений, в частности связанных с превышением скорости более чем на 20 км/ч, а также обеспечение достаточного размера штрафов для побуждения водителей соблюдать установленные ограничения скорости движения транспортных средств.

За последние 12 месяцев на территории Украины 2 878 человек были привлечены к ответственности более 50 раз за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, 12 529 человек — более 20 раз, 35 693 человека — более 10 раз, что свидетельствует о недостаточности действующих размеров штрафов для обеспечения дисциплины водителей на дороге.

То есть в Украине, с точки зрения восприятия украинских водителей, размер штрафа за превышение скорости более чем на 20 км/ч, учитывая приведенную выше информацию, является фактически разрешением нарушать скоростной режим десятки раз за незначительную плату, регулярно создавая опасность для других участников дорожного движения.

Какие изменения предлагают

Законопроектом предусматривается дополнить КУоАП новой статьей 122-6, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

В этой статье определяется следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств:

более чем на 20 км/ч — штраф 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан);

(40 необлагаемых минимумов доходов граждан); более чем на 40 км/ч — штраф 2 040 грн (120 необлагаемых минимумов доходов граждан);

(120 необлагаемых минимумов доходов граждан); более чем на 60 км/ч — штраф 2 720 грн (160 необлагаемых минимумов доходов граждан);

(160 необлагаемых минимумов доходов граждан); более чем на 80 км/ч — штраф 3 400 грн (200 необлагаемых минимумов доходов граждан);

(200 необлагаемых минимумов доходов граждан); превышение, предусмотренное частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенное лицом, которое пять и более раз в течение года подвергалось административному взысканию за совершение любого нарушения, предусмотренного частями третьей или четвертой настоящей статьи, — 17 000 грн (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законопроектом также предусматривается внести изменения в статью 300-1 КУоАП относительно урегулирования вопроса личности плательщика при уплате штрафа по постановлению.

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