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Бабушка и дедушка смогут через суд взыскивать алименты на внуков без оформления опеки — законопроект

10:01, 26 июня 2026
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Новый законопроект предусматривает, что бабушка и дедушка, которые фактически ухаживают и содержат внуков, смогут через суд потребовать алименты от родителей даже без оформления опеки или попечительства.
Бабушка и дедушка смогут через суд взыскивать алименты на внуков без оформления опеки — законопроект
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В Украине готовятся изменить правила взыскания алиментов на детей, которых фактически воспитывают бабушка или дедушка. В Верховную Раду внесли законопроект №15350, который предлагает предоставить бабушке и дедушке право обращаться в суд с иском о взыскании алиментов в интересах внуков даже без оформления опеки или попечительства.

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Почему предлагают изменить правила взыскания алиментов

Авторы законопроекта отмечают, что из-за современных социально-экономических вызовов и последствий войны все больше детей фактически проживают с бабушками и дедушками, которые обеспечивают их содержание и воспитание. При этом родители нередко не оказывают надлежащей материальной поддержки, что нарушает право детей на достаточный уровень жизни.

В настоящее время Семейный кодекс не предусматривает четкого механизма, который позволял бы бабушке или дедушке обращаться в суд с требованием о взыскании алиментов. Из-за этого суды по-разному применяют законодательство, а лица, которые фактически содержат ребенка, сталкиваются с дополнительными процессуальными трудностями. В результате они не всегда могут оперативно защитить имущественные интересы внуков.

Подчеркивается, что такой законодательный пробел противоречит принципу обеспечения наилучших интересов ребенка. Из-за формальных юридических препятствий дети могут оставаться без надлежащего финансового обеспечения. Законопроект призван устранить эти недостатки и сделать механизм защиты прав детей более эффективным.

Также документ учитывает современную судебную практику, согласно которой фактические обстоятельства проживания и содержания ребенка имеют преимущество перед формальным статусом законного представителя. Кроме того, предлагаемые изменения должны обеспечить доступ к правосудию для лиц, которые действительно ухаживают за детьми, а также снизить нагрузку на органы опеки и попечительства, поскольку оформление соответствующего статуса больше не будет обязательным условием. Ожидается, что это также будет способствовать формированию единой и предсказуемой судебной практики.

Что предлагает законопроект №15350

Законопроект предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс Украины, которые расширят возможности бабушек и дедушек защищать права внуков на надлежащее материальное обеспечение.

В частности, предлагается изменить статью 181 Семейного кодекса. Если сейчас право обращаться в суд с требованием о взыскании алиментов имеют один из родителей или другие законные представители ребенка, то после принятия закона такое право также получат бабушка или дедушка, с которыми фактически проживает ребенок.

Кроме того, документ предлагает дополнить статью 258 новыми положениями. Они предусматривают, что бабушка или дедушка, которые проживают вместе с малолетними, несовершеннолетними либо совершеннолетними нетрудоспособными внуками, смогут обращаться в суд с иском о взыскании алиментов независимо от того, оформлены ли над ребенком опека или попечительство.

При рассмотрении таких дел суд должен будет учитывать фактическое проживание ребенка с бабушкой или дедушкой, а также руководствоваться принципом обеспечения наилучших интересов ребенка.

Авторы законопроекта отмечают, что его реализация не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета.

Ожидается, что в случае принятия закона будет усилена защита имущественных прав детей, которых фактически воспитывают бабушка или дедушка. Кроме того, изменения должны способствовать сокращению количества случаев уклонения родителей от обязанности содержать своих детей и обеспечить единый подход судов при рассмотрении таких дел.

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