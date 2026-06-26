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Бабуся і дідусь зможуть через суд стягувати аліменти на онуків без оформлення опіки — законопроєкт

10:01, 26 червня 2026
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Новий законопроєкт передбачає, що бабуся і дідусь, які фактично доглядають та утримують онуків, зможуть через суд вимагати аліменти від батьків навіть без оформлення опіки чи піклування.
Бабуся і дідусь зможуть через суд стягувати аліменти на онуків без оформлення опіки — законопроєкт
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В Україні готуються змінити правила стягнення аліментів на дітей, які фактично виховуються бабусею або дідусем. До Верховної Ради подали законопроєкт №15350, який пропонує надати бабі та дідові право звертатися до суду із позовом про стягнення аліментів в інтересах онуків навіть без оформлення опіки чи піклування.

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Чому пропонують змінити правила стягнення аліментів

Автори законопроєкту зазначають, що через сучасні соціально-економічні виклики та наслідки війни дедалі більше дітей фактично проживають із бабусями та дідусями, які забезпечують їхнє утримання та виховання. Водночас батьки нерідко не надають належної матеріальної підтримки, що порушує право дітей на достатній рівень життя.

Наразі Сімейний кодекс не визначає чіткого механізму, який дозволяв би бабі чи дідові звертатися до суду з вимогою про стягнення аліментів. Через це суди по-різному застосовують законодавство, а особи, які фактично утримують дитину, стикаються з додатковими процесуальними труднощами. У результаті вони не завжди можуть оперативно захистити майнові інтереси онуків.

Наголошується, що така законодавча прогалина суперечить принципу забезпечення найкращих інтересів дитини. Через формальні юридичні перепони діти можуть залишатися без належного фінансового забезпечення. Законопроєкт покликаний усунути ці недоліки та зробити механізм захисту прав дітей більш ефективним.

Також документ враховує сучасну судову практику, відповідно до якої фактичні обставини проживання та утримання дитини мають перевагу над формальним статусом законного представника. Крім того, запропоновані зміни мають забезпечити доступ до правосуддя для осіб, які реально доглядають за дітьми, а також зменшити навантаження на органи опіки та піклування, оскільки оформлення відповідного статусу більше не буде обов'язковою умовою. Очікується, що це також сприятиме формуванню єдиної та передбачуваної судової практики.

Що пропонує законопроєкт №15350

Законопроєкт передбачає внесення змін до Сімейного кодексу України, які розширять можливості бабусь і дідусів захищати права онуків на належне матеріальне забезпечення.

Зокрема, пропонується змінити статтю 181 Сімейного кодексу. Якщо зараз право звертатися до суду з вимогою про стягнення аліментів мають один із батьків або інші законні представники дитини, то після ухвалення закону таке право також отримають баба чи дід, з якими фактично проживає дитина.

Крім того, документ пропонує доповнити статтю 258 новими положеннями. Вони передбачають, що бабуся або дідусь, які проживають разом із малолітніми, неповнолітніми чи повнолітніми непрацездатними онуками, зможуть звертатися до суду з позовом про стягнення аліментів незалежно від того, чи оформлено над дитиною опіку або піклування.

Під час розгляду таких справ суд повинен буде враховувати фактичне проживання дитини з бабусею чи дідусем, а також керуватися принципом забезпечення найкращих інтересів дитини.

Автори законопроєкту зазначають, що його реалізація не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету.

Очікується, що в разі ухвалення закону буде посилено захист майнових прав дітей, які фактично виховуються бабою або дідом. Крім того, зміни мають сприяти зменшенню кількості випадків ухилення батьків від обов'язку утримувати своїх дітей та забезпечити єдині підходи судів під час розгляду таких справ.

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