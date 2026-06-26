Кабмін встановив правила видачі і анулювання посвідчень членів сімей поліцейських

Уряд затвердив порядок видачі посвідчень членам сімей загиблих або зниклих безвісти поліцейських.

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Уряд затвердив порядок видачі та анулювання посвідчення члена сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) або визнаний судом безвісно відсутнім, або зник безвісти за особливих обставин, що додається.

Постанова від 17 червня 2026 року № 792 визначає процедуру оформлення, строк дії посвідчення, підстави для його видачі та випадки анулювання.

Посвідчення видається органами Нацполіції і підтверджує статус члена сім’ї поліцейського, а також право на передбачені законом пільги, компенсації та гарантії.

Хто належить до членів сім’ї

До них віднесено:

дружину або чоловіка (якщо не укладено новий шлюб);

дітей до 18 років;

дітей до 23 років, якщо вони навчаються у закладах вищої освіти;

осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку).

Підстави для отримання посвідчення

Для оформлення посвідчення подається заява (особисто, через представника або онлайн), у якій зазначаються дані заявника та поліцейського, а також спосіб отримання документа.

Перелік необхідних документів

До заяви додаються:

паспорт заявника;

документи про родинні зв’язки;

фотокартка члена сім’ї поліцейського розміром 2,5 х 3,5 сантиметра, зображення обличчя на якій повинно становить 65—70 відсотків;

довідка МСЕК або експертної команди (за наявності інвалідності);

довідка про навчання (для дітей до 23 років);

свідоцтво про смерть або витяг із реєстру зниклих безвісти / рішення суду;

документи законного представника (за потреби).

Перевірка та розгляд заяви

Протягом 3 робочих днів поліція перевіряє документи. У разі помилок заява повертається, після чого її можна подати повторно. Якщо все правильно — матеріали передаються до відповідного підрозділу поліції.

Оформлення посвідчення

Орган Національної поліції за останнім місцем проходження служби поліцейським розглядає заяву та опрацьовує додані до неї документи та в разі потреби в отриманні додаткової інформації не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання заяви надсилає відповідні запити до органів (підрозділів) Національної поліції.

Орган Національної поліції за останнім місцем проходження служби поліцейським отримує інформацію з державних реєстрів шляхом спеціального доступу до таких реєстрів, електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а також за письмовими запитами в установленому законодавством порядку.

У яких випадках посвідчення не видається

Відмова можлива, якщо смерть або зникнення поліцейського пов’язані з:

кримінальним або адміністративним правопорушенням;

алкогольним чи наркотичним сп’янінням;

самогубством або самопошкодженням (крім випадків доведення до самогубства);

добровільною здачею в полон.

Строк видачі та відмова

Посвідчення оформлюється протягом 30 календарних днів. Підставою для відмови є подання недостовірних даних.

Строк дії посвідчення

для дітей — до 18 років;

для студентів — до 23 років;

для осіб з інвалідністю — на строк інвалідності;

для інших категорій — безстроково.

Вигляд документа

Посвідчення — розгорнута книжка розміром 70 х 200 міліметрів, у твердій обкладинці, обтягнутій лідерином чорного кольору, на лицьовому

боці якої в центрі зображено Державний Герб України, під ним напис «ПОСВІДЧЕННЯ», папір на звороті має захисну сітку синьо-жовтого кольору (додаток).

Посвідчення підписується керівником органу Національної поліції за останнім місцем проходження служби поліцейським та скріплюється печаткою такого органу.

Документ заповнюється державною мовою і не повинно містити підчищення та виправлення.

Повторне оформлення

У разі втрати або зміни персональних даних посвідчення можна переоформити. Попередній документ при цьому анулюється.

Анулювання посвідчення

Статус члена сім’ї втрачається, а посвідчення анулюється у разі:

встановлення місця перебування зниклого поліцейського;

досягнення граничного віку (18 або 23 роки);

втрати права через шлюб;

подання недостовірної інформації.

Анульовані посвідчення підлягають поверненню та знищенню за актом.

Знищення таких посвідчень здійснюється щокварталу (у разі їх наявності) з оформленням акта про знищення, який затверджується керівником органу Національної поліції або уповноваженою ним особою.

В акті про знищення зазначаються серія та номер посвідчення, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) його власника і причина повернення.

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