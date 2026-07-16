Кір Стармер отримав орден Свободи від Володимира Зеленського

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер отримав орден Свободи.

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Президент України Володимир Зеленський нагородив Прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Кіра Стармера орденом Свободи.

Як зазначається в указі №610/2026, Кіра Стармера відзначено за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім того, Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.

Як зазначено в документі, нагороду присвоєно «за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами».

Таким чином, Урсула фон дер Ляєн стала першою, хто його отримав.

Нагадаємо також, що Володимир Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона Орденом Свободи.

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