Рада пішла на канікули до 18 серпня: призначення міністрів оборони та закордонних справ відкладається

Верховна Рада пішла на парламентські канікули до 18 серпня, не призначивши нового міністра оборони та міністра закордонних справ.

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Верховна Рада 16 липня завершила останній перед парламентськими канікулами пленарний день. Наступне пленарне засідання заплановане на 18 серпня, повідомили народні депутати.

Водночас парламент не призначив нового міністра оборони та міністра закордонних справ.

До призначення нового очільника Міноборони його обов'язки тимчасово виконуватиме перший заступник Олексій Вискуб.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється.

Також повідомлялося, що Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра оборони та Андрія Сибігу з посади міністра закордонних справ. Рішення ухвалено у зв'язку з формуванням нового складу уряду — їх звільнили як членів Кабінету Міністрів, який перебуває у відставці.

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