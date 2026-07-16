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Понад 22 тисячі декларацій уже подано: «єДозвіл» офіційно працюватиме на постійній основі

19:20, 16 липня 2026 91
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Система «єДозвіл» вже довела свою ефективність під час експериментального проєкту.
Понад 22 тисячі декларацій уже подано: «єДозвіл» офіційно працюватиме на постійній основі
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка переводить Єдину державну електронну систему дозвільних документів «єДозвіл» з експериментального проєкту на постійну основу.

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Рішення розробило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Постанова створює правову основу для подальшого розвитку «єДозволу» як єдиної державної цифрової платформи, через яку можна отримувати дозвільні послуги — від подання заяви через портал «Дія» до формування електронного документа та ведення електронної дозвільної чи ліцензійної справи.

Під час експериментального проєкту система вже продемонструвала свою роботу. Станом на сьогодні через «єДозвіл» подано понад 22 тисячі декларацій та опрацьовано понад 3 тисячі заяв на видачу ліцензій. Також у системі забезпечено функціонування електронних ліцензійних справ.

Через платформу вже реалізовано або підготовлено до запуску електронні послуги у сферах охорони праці, ветеринарної практики, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також туроператорської діяльності.

Однією з переваг системи є інтеграція з державними реєстрами. Це дозволяє автоматизувати перевірку інформації, зменшити кількість документів, які необхідно подавати бізнесу, скоротити адміністративне навантаження та пришвидшити отримання послуг.

Також постанова передбачає поступове переведення до системи декларацій про провадження господарської діяльності, які подаються в умовах воєнного стану. Це забезпечить зберігання та облік інформації і створить основу для автоматизованого переходу до звичайних дозвільних процедур після завершення воєнного стану.

У Міністерстві зазначили, що цифровізація послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці вже дозволила бізнесу заощадити понад 25 млн гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує й надалі розвивати ризик-орієнтований державний нагляд, розширювати цифрові та paperless-процедури, а також поступово інтегрувати нові послуги до системи «єДозвіл». 

Минулого року відомство зосередилося на дерегуляції, що дозволило скоротити надмірні вимоги, спростити процедури та перевести державний нагляд на ризик-орієнтовану модель. За підсумками роботи Міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції у 2025 році уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради законопроєкт про скасування ще 63 регуляторних механізмів.

У міністерстві пояснили, що більшість пропозицій і скарг бізнесу надходили через платформу «Пульс», бізнес-асоціації та під час регіональних зустрічей з підприємцями. Це дало змогу усунути низку проблем, які негативно впливали на діяльність підприємств.

Зокрема, було ліквідовано регуляторні колізії, що створювали ризики зупинки виробництв і зриву контрактів, скасовано необґрунтовані технічні вимоги, які призводили до додаткових витрат, ухвалено рішення для лісової та деревообробної галузей з урахуванням норм ЄС, запроваджено paperless-процедури — від електронного чека до цифровізації окремих держсервісів, а також розпочато усунення дублювання технічного контролю промислової техніки.

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Кабінет Міністрів України документи Дія

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