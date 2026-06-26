Кабмин установил правила выдачи и аннулирования удостоверений членов семей полицейских
Правительство утвердило порядок выдачи и аннулирования удостоверения члена семьи полицейского, который при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) либо признан судом безвестно отсутствующим, либо пропал без вести при особых обстоятельствах.
Постановление от 17 июня 2026 года № 792 определяет процедуру оформления, срок действия удостоверения, основания для его выдачи и случаи аннулирования.
Удостоверение выдается органами Нацполиции и подтверждает статус члена семьи полицейского, а также право на предусмотренные законом льготы, компенсации и гарантии.
Кто относится к членам семьи
К ним относятся:
- жена или муж (если не заключен новый брак);
- дети до 18 лет;
- дети до 23 лет, если они обучаются в учреждениях высшего образования;
- лица с инвалидностью с детства (независимо от возраста).
Основания для получения удостоверения
Для оформления удостоверения подается заявление (лично, через представителя или онлайн), в котором указываются данные заявителя и полицейского, а также способ получения документа.
Перечень необходимых документов
К заявлению прилагаются:
- паспорт заявителя;
- документы о родственных связях;
- фотография члена семьи полицейского размером 2,5 х 3,5 сантиметра, изображение лица на которой должно составлять 65–70 процентов;
- справка МСЭК или экспертной команды (при наличии инвалидности);
- справка об обучении (для детей до 23 лет);
- свидетельство о смерти или выписка из реестра пропавших без вести / решение суда;
- документы законного представителя (при необходимости).
Проверка и рассмотрение заявления
В течение 3 рабочих дней полиция проверяет документы. В случае ошибок заявление возвращается, после чего его можно подать повторно. Если все оформлено правильно — материалы передаются в соответствующее подразделение полиции.
Оформление удостоверения
Орган Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и в случае необходимости получения дополнительной информации не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления направляет соответствующие запросы в органы (подразделения) Национальной полиции.
Орган Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским получает информацию из государственных реестров путем специального доступа к таким реестрам, электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, а также по письменным запросам в установленном законодательством порядке.
В каких случаях удостоверение не выдается
Отказ возможен, если смерть или исчезновение полицейского связаны с:
- уголовным или административным правонарушением;
- алкогольным или наркотическим опьянением;
- самоубийством или причинением себе телесных повреждений (кроме случаев доведения до самоубийства);
- добровольной сдачей в плен.
Срок выдачи и отказ
Удостоверение оформляется в течение 30 календарных дней. Основанием для отказа является предоставление недостоверных данных.
Срок действия удостоверения
- для детей — до 18 лет;
- для студентов — до 23 лет;
- для лиц с инвалидностью — на срок инвалидности;
- для других категорий — бессрочно.
Внешний вид документа
Удостоверение представляет собой книжку в развернутом виде размером 70 х 200 миллиметров, в твердой обложке, обтянутой ледерином черного цвета, на лицевой стороне которой в центре изображен Государственный Герб Украины, под ним надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», бумага на внутренней стороне имеет защитную сетку сине-желтого цвета (приложение).
Удостоверение подписывается руководителем органа Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским и скрепляется печатью такого органа.
Документ заполняется на государственном языке и не должен содержать подчисток и исправлений.
Повторное оформление
В случае утраты или изменения персональных данных удостоверение можно переоформить. При этом предыдущее удостоверение аннулируется.
Аннулирование удостоверения
Статус члена семьи утрачивается, а удостоверение аннулируется в случае:
- установления местонахождения пропавшего полицейского;
- достижения предельного возраста (18 или 23 года);
- утраты права вследствие вступления в брак;
- предоставления недостоверной информации.
Аннулированные удостоверения подлежат возврату и уничтожению по акту.
Уничтожение таких удостоверений осуществляется ежеквартально (при их наличии) с оформлением акта об уничтожении, который утверждается руководителем органа Национальной полиции либо уполномоченным им лицом.
В акте об уничтожении указываются серия и номер удостоверения, фамилия, имя, отчество (при наличии) его владельца и причина возврата.
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