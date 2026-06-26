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Кабмин установил правила выдачи и аннулирования удостоверений членов семей полицейских

10:55, 26 июня 2026
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Правительство утвердило порядок выдачи удостоверений членам семей погибших или пропавших без вести полицейских.
Кабмин установил правила выдачи и аннулирования удостоверений членов семей полицейских
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Правительство утвердило порядок выдачи и аннулирования удостоверения члена семьи полицейского, который при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) либо признан судом безвестно отсутствующим, либо пропал без вести при особых обстоятельствах.

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Постановление от 17 июня 2026 года № 792 определяет процедуру оформления, срок действия удостоверения, основания для его выдачи и случаи аннулирования.

Удостоверение выдается органами Нацполиции и подтверждает статус члена семьи полицейского, а также право на предусмотренные законом льготы, компенсации и гарантии.

Кто относится к членам семьи

К ним относятся:

  • жена или муж (если не заключен новый брак);
  • дети до 18 лет;
  • дети до 23 лет, если они обучаются в учреждениях высшего образования;
  • лица с инвалидностью с детства (независимо от возраста).

Основания для получения удостоверения

Для оформления удостоверения подается заявление (лично, через представителя или онлайн), в котором указываются данные заявителя и полицейского, а также способ получения документа.

Перечень необходимых документов

К заявлению прилагаются:

  • паспорт заявителя;
  • документы о родственных связях;
  • фотография члена семьи полицейского размером 2,5 х 3,5 сантиметра, изображение лица на которой должно составлять 65–70 процентов;
  • справка МСЭК или экспертной команды (при наличии инвалидности);
  • справка об обучении (для детей до 23 лет);
  • свидетельство о смерти или выписка из реестра пропавших без вести / решение суда;
  • документы законного представителя (при необходимости).

Проверка и рассмотрение заявления

В течение 3 рабочих дней полиция проверяет документы. В случае ошибок заявление возвращается, после чего его можно подать повторно. Если все оформлено правильно — материалы передаются в соответствующее подразделение полиции.

Оформление удостоверения

Орган Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и в случае необходимости получения дополнительной информации не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления направляет соответствующие запросы в органы (подразделения) Национальной полиции.

Орган Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским получает информацию из государственных реестров путем специального доступа к таким реестрам, электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, а также по письменным запросам в установленном законодательством порядке.

В каких случаях удостоверение не выдается

Отказ возможен, если смерть или исчезновение полицейского связаны с:

  • уголовным или административным правонарушением;
  • алкогольным или наркотическим опьянением;
  • самоубийством или причинением себе телесных повреждений (кроме случаев доведения до самоубийства);
  • добровольной сдачей в плен.

Срок выдачи и отказ

Удостоверение оформляется в течение 30 календарных дней. Основанием для отказа является предоставление недостоверных данных.

Срок действия удостоверения

  • для детей — до 18 лет;
  • для студентов — до 23 лет;
  • для лиц с инвалидностью — на срок инвалидности;
  • для других категорий — бессрочно.

Внешний вид документа

Удостоверение представляет собой книжку в развернутом виде размером 70 х 200 миллиметров, в твердой обложке, обтянутой ледерином черного цвета, на лицевой стороне которой в центре изображен Государственный Герб Украины, под ним надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», бумага на внутренней стороне имеет защитную сетку сине-желтого цвета (приложение).

Удостоверение подписывается руководителем органа Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским и скрепляется печатью такого органа.

Документ заполняется на государственном языке и не должен содержать подчисток и исправлений.

Повторное оформление

В случае утраты или изменения персональных данных удостоверение можно переоформить. При этом предыдущее удостоверение аннулируется.

Аннулирование удостоверения

Статус члена семьи утрачивается, а удостоверение аннулируется в случае:

  • установления местонахождения пропавшего полицейского;
  • достижения предельного возраста (18 или 23 года);
  • утраты права вследствие вступления в брак;
  • предоставления недостоверной информации.

Аннулированные удостоверения подлежат возврату и уничтожению по акту.

Уничтожение таких удостоверений осуществляется ежеквартально (при их наличии) с оформлением акта об уничтожении, который утверждается руководителем органа Национальной полиции либо уполномоченным им лицом.

В акте об уничтожении указываются серия и номер удостоверения, фамилия, имя, отчество (при наличии) его владельца и причина возврата.

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