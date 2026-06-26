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В Харькове мужчина с ножом напал на представителей ТЦК: есть погибший и раненый

08:44, 26 июня 2026
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В Харькове во время мер по оповещению военнообязанных мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК, в результате чего один из них погиб, а еще один получил ранения.
В Харькове мужчина с ножом напал на представителей ТЦК: есть погибший и раненый
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В Харькове во время проведения мероприятий по уведомлению военнообязанных произошло нападение на военнослужащих районного терцентра комплектования. Об инциденте сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

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Отмечается, что после того, как старший группы оповещения представился гражданину, мужчина внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож.

В результате нападения двое военнослужащих получили ножевые ранения. Одного из них прооперировали, пока он находится в больнице. Другой – умер от полученных ранений.

Нападающий скрылся, его сейчас разыскивают. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Харькове неизвестный с гранатами и ножом напал на группу оповещения ТЦК.

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нападение Харьков ТЦК мобилизация

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