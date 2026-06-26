В Харькове мужчина с ножом напал на представителей ТЦК: есть погибший и раненый
В Харькове во время проведения мероприятий по уведомлению военнообязанных произошло нападение на военнослужащих районного терцентра комплектования. Об инциденте сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.
Отмечается, что после того, как старший группы оповещения представился гражданину, мужчина внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож.
В результате нападения двое военнослужащих получили ножевые ранения. Одного из них прооперировали, пока он находится в больнице. Другой – умер от полученных ранений.
Нападающий скрылся, его сейчас разыскивают. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Харькове неизвестный с гранатами и ножом напал на группу оповещения ТЦК.
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