В Харькове мужчина с ножом напал на представителей ТЦК: есть погибший и раненый

В Харькове во время мер по оповещению военнообязанных мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК, в результате чего один из них погиб, а еще один получил ранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове во время проведения мероприятий по уведомлению военнообязанных произошло нападение на военнослужащих районного терцентра комплектования. Об инциденте сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что после того, как старший группы оповещения представился гражданину, мужчина внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож.

В результате нападения двое военнослужащих получили ножевые ранения. Одного из них прооперировали, пока он находится в больнице. Другой – умер от полученных ранений.

Нападающий скрылся, его сейчас разыскивают. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Харькове неизвестный с гранатами и ножом напал на группу оповещения ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.