В Ровенской области суд отказал матери в условном наказании после падения 3-летней дочери из окна

Апелляционный суд оставил в силе наказание женщине, из-за ненадлежащего ухода которой трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и получил тяжелые травмы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу 24-летней жительницы Костополя, которую суд первой инстанции признал виновной в злостном неисполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела: ненадлежащий уход за детьми и тяжкие последствия

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года в Костополе 24-летняя женщина, которая систематически оставляла свою трехлетнюю дочь без надлежащего присмотра, не обеспечивала ее достаточным питанием, одеждой и уклонялась от выполнения родительских обязанностей, вновь оставила ребенка на несколько часов под присмотром постороннего человека. Пока взрослых рядом не было, девочка, находясь на кухне, забралась на деревянный стул возле открытого окна, встала на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. В результате падения ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Материалами уголовного производства установлено, что женщина сознательно не выполняла свои родительские обязанности и не обеспечивала детям надлежащих условий для жизни. Она содержала жилье в запущенном состоянии, не соблюдала санитарно-гигиенические нормы и не обеспечивала детей достаточным количеством продуктов питания. Несмотря на то, что ее муж, проходивший службу в Вооруженных силах Украины, регулярно присылал деньги, в доме был минимальный запас продуктов, а приготовленная пища зачастую отсутствовала.

Кроме того, женщина систематически подвергала опасности жизни четырех малолетних детей: оставляла их на длительное время под присмотром постороннего мужчины с сомнительной репутацией либо вообще без присмотра взрослых дома или во дворе. Также она не выполняла финансовые обязательства, в частности не оплачивала коммунальные услуги, из-за чего в квартире неоднократно отключали электроэнергию, что создавало неприемлемые условия для проживания детей.

Служба по делам детей поставила детей на учет как находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. По решениям службы двоих детей временно поместили в медицинское учреждение для обследования состояния здоровья, еще одного ребенка — в патронатную семью.

В настоящее время все четверо детей находятся на содержании отца.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений

По результатам рассмотрения дела суд первой инстанции признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с реальным отбыванием срока.

Не согласившись с назначенным наказанием, осужденная подала апелляционную жалобу, в которой просила освободить ее от отбывания наказания с испытательным сроком на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Изучив материалы дела и доводы сторон, коллегия судей пришла к выводу, что оснований для изменения приговора и применения к осужденной освобождения от отбывания наказания с испытанием нет.

В результате Ровенский апелляционный суд оставил без изменений приговор Костопольского районного суда Ровенской области от 9 апреля 2026 года по статье 166 Уголовного кодекса Украины, а апелляционную жалобу осужденной — без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.