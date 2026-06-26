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Как исправить неправильную запись о профессии в трудовой книжке: разъяснение

12:24, 26 июня 2026
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Если название профессии не соответствует классификатору, работодатель должен внести изменения в кадровые документы.
Как исправить неправильную запись о профессии в трудовой книжке: разъяснение
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При ведении кадровой документации работодатели могут выявить неточности, допущенные при оформлении трудовых отношений. Одной из распространенных ситуаций является несоответствие наименования профессии или должности записям, предусмотренным Классификатором профессий. В таком случае важно своевременно привести кадровые документы в соответствие с требованиями законодательства.

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Как разъясняет Государственная служба Украины по вопросам труда, если во время внутренней проверки установлено, что в трудовую книжку работника внесена запись о профессии, не соответствующей Классификатору профессий, работодатель обязан устранить такое несоответствие.

Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, записи о наименовании работы, профессии или должности должны вноситься в соответствии с Классификатором профессий. При этом все записи в трудовой книжке вносятся на основании приказа (распоряжения) работодателя и должны полностью соответствовать его содержанию.

Для исправления ситуации необходимо издать приказ о приведении наименования профессии в соответствие с Классификатором профессий. При необходимости также вносятся изменения в штатное расписание.

Если неправильное наименование профессии или должности было указано и в приказе о приеме работника на работу, работодатель должен оформить приказ о внесении изменений в такой документ. Именно на основании этого приказа в установленном порядке вносятся соответствующие изменения в трудовую книжку работника.

При этом следует учитывать, что изменение наименования профессии или должности относится к изменению существенных условий труда.

В соответствии со статьей 32 Кодекса законов о труде Украины работник должен быть уведомлен об изменении существенных условий труда не позднее чем за два месяца. В период действия военного положения такое уведомление должно быть осуществлено не позднее момента введения новых условий труда.

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Украина документы Гоструда трудовая книжка трудовые отношения

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