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Як виправити неправильний запис про професію у трудовій книжці: роз'яснення

12:24, 26 червня 2026
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Якщо назва професії не відповідає Класифікатору, роботодавець має внести зміни до кадрових документів.
Як виправити неправильний запис про професію у трудовій книжці: роз'яснення
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Під час ведення кадрової документації роботодавці можуть виявити неточності, допущені при оформленні трудових відносин. Однією з поширених ситуацій є невідповідність найменування професії або посади записам, передбаченим Класифікатором професій. У такому випадку важливо своєчасно привести кадрові документи у відповідність до вимог законодавства.

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Як пояснює Державна служба України з питань праці, якщо під час внутрішньої перевірки встановлено, що до трудової книжки працівника внесено запис про професію, яка не відповідає Класифікатору професій, роботодавець повинен усунути таку невідповідність.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, записи про найменування роботи, професії чи посади здійснюються відповідно до Класифікатора професій. Водночас усі записи в трудовій книжці вносяться на підставі наказу (розпорядження) роботодавця та мають повністю відповідати його змісту.

Для виправлення ситуації необхідно видати наказ про приведення найменування професії у відповідність до Класифікатора професій. За потреби також вносяться зміни до штатного розпису.

Якщо неправильне найменування професії або посади було зазначене ще й у наказі про прийняття працівника на роботу, роботодавець має оформити наказ про внесення змін до такого документа. Саме на підставі цього наказу в установленому порядку вносяться відповідні зміни до трудової книжки працівника.

Водночас слід враховувати, що зміна найменування професії або посади належить до зміни істотних умов праці.

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України, про зміну істотних умов праці працівника необхідно повідомити не пізніше ніж за два місяці. Під час дії воєнного стану таке повідомлення має бути здійснене не пізніше моменту запровадження нових умов праці.

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Україна документи Держпраці трудова книжка трудові відносини

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