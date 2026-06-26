Міноборони запускає цифрову платформу для аналізу техніки противника: Кабмін визначив правила доступу

Кабмін затвердив цифровий портал для дослідження техніки ворога.

Фото: Getty Images

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Уряд затвердив положення про Єдиний веб-портал досліджень техніки противника. У постанові № 800 від 17 червня 2026 року Кабмін затвердив Положення про Єдиний вебпортал досліджень техніки противника — інформаційно-комунікаційну систему для збору, обробки та обміну даними щодо зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, захопленої або знищеної під час бойових дій.

Фактично це стане єдиною цифровою платформою, де буде зібрана інформація про захоплену або знищену техніку ворога, результати її досліджень, фото, відео, 3D-моделі, технічна документація та аналітичні матеріали.

Власником системи визначено державу в особі Міністерства оборони, яке також призначатиме адміністратора порталу. Офіційна адреса ресурсу — trophylab.mod.gov.ua.

Доступ до нього отримають лише визначені законом користувачі після перевірки та реєстрації, а інформація з обмеженим доступом буде захищена відповідно до вимог законодавства.

Доступ до електронного кабінету безоплатний після проходження реєстрації на Єдиному веб-порталі.

Через портал державні органи, військові, підприємства оборонно-промислового комплексу та визначені іноземні партнери зможуть:

1) подавати заявки на проведення огляду та/або дослідження зразків техніки противника;

2) отримати результати розгляду заявок на проведення огляду та/або дослідження зразків техніки противника через електронний кабінет;

3) ознайомитися з інформацією щодо результатів дослідження зразків техніки противника, розміщеною на Єдиному веб-порталі;

4) інших функцій.

Хто не зможе зареєструватися на Єдиному вебпорталі досліджень техніки противника

До участі в роботі Єдиного вебпорталу не допускаються суб’єкти господарювання та іноземні компанії, які підпадають під низку обмежень.

Зокрема, реєстрацію буде заборонено, якщо компанія або її власники, акціонери чи кінцеві бенефіціари включені до санкційних списків України або міжнародних санкційних переліків, а також до реєстрів осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю.

Також доступ до порталу не отримають структури, у яких серед власників корпоративних прав прямо або опосередковано є держава, визнана Україною державою-агресором (державою-окупантом).

Окремо обмеження стосуються компаній, де серед засновників, акціонерів, бенефіціарів або керівників є громадяни держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором (державою-окупантом), крім тих, що проживають на території України на законних підставах.

Крім того, не допускаються субʼєкт господарювання, яких володіє корпоративними правами юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора.

Також заборонено реєстрацію для компаній, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України або здійснюють там господарську діяльність.

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