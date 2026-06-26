«Доброякісна пухлина — не онкологія»: ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці через діагноз його дружини

Суд визнав, що ТЦК безпідставно відмовив у відстрочці через трактування медичного діагнозу.

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Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув спір між військовозобов'язаним та територіальним центром комплектування щодо відмови у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Ключовим питанням стало те, чи належить захворювання за кодом D16.0 (доброякісне новоутворення кісток і суглобових хрящів) до онкологічних захворювань у розумінні пункту 12 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Обставини справи

Позивач звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки, посилаючись на те, що його дружина має довічно встановлену інвалідність III групи, а також діагноз D16.0 — доброякісне новоутворення кісток і суглобових хрящів. Разом із заявою він подав медичні документи, довідку про інвалідність, свідоцтво про шлюб, а також офіційні листи Міністерства охорони здоров'я та Національного інституту раку, в яких зазначалося, що захворювання за кодом D16.0 належить до онкологічних.

Комісія ТЦК відмовила у наданні відстрочки. Своє рішення вона мотивувала тим, що діагноз D16.0 є доброякісним новоутворенням, а не злоякісною пухлиною, тому не належить до онкологічних захворювань у розумінні пункту 12 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Вважаючи таку відмову незаконною, військовозобов'язаний звернувся до адміністративного суду.

Які висновки зробив суд

Суд проаналізував пункт 12 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та зазначив, що ця норма передбачає дві самостійні підстави для отримання відстрочки.

Перша застосовується у випадках, коли інвалідність III групи встановлена саме внаслідок онкологічного захворювання або інших визначених законом причин.

Друга підстава не вимагає, щоб інвалідність III групи була встановлена саме через онкологічне захворювання. Достатньо, щоб на момент звернення за відстрочкою дружина або чоловік військовозобов'язаного мав інвалідність III групи та одночасно страждав на онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інший паралітичний синдром.

Дослідивши матеріали справи 560/1397/26, суд встановив, що дружина позивача має інвалідність III групи, а її діагноз D16.0 відповідно до Національного класифікатора хвороб НК 025:2021 належить до класу II «Новоутворення» (C00–D48). Крім того, офіційні роз'яснення Міністерства охорони здоров'я та Національного інституту раку підтверджують, що доброякісні новоутворення за кодами D10–D36 також належать до онкологічних захворювань.

За таких обставин суд дійшов висновку, що комісія ТЦК неналежно оцінила подані документи та без достатніх правових підстав відмовила позивачу у наданні відстрочки.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов.

Він визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Одночасно суд зобов'язав територіальний центр комплектування повторно розглянути заяву позивача про надання відстрочки та ухвалити нове рішення з урахуванням правової оцінки, викладеної у судовому рішенні.

Суд також стягнув на користь позивача сплачений судовий збір у розмірі 1064,96 грн та частково компенсував витрати на професійну правничу допомогу — 8000 грн замість заявлених 15 000 грн.

Суд окремо наголосив, що не може підміняти собою повноваження уповноваженого органу. Саме тому він не зобов'язав ТЦК безпосередньо надати позивачу відстрочку, а визначив належним способом захисту повторний розгляд заяви з обов'язковим урахуванням висновків, викладених у мотивувальній частині рішення.

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