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«Доброкачественная опухоль — не онкология»: ТЦК отказал мужчине в отсрочке из-за диагноза его жены

10:33, 26 июня 2026
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Суд признал, что ТЦК безосновательно отказал в отсрочке из-за трактовки медицинского диагноза.
«Доброкачественная опухоль — не онкология»: ТЦК отказал мужчине в отсрочке из-за диагноза его жены
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Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел спор между военнообязанным и территориальным центром комплектования по поводу отказа в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Ключевым вопросом стало то, относится ли заболевание с кодом D16.0 (доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей) к онкологическим заболеваниям в понимании пункта 12 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Обстоятельства дела

Истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, ссылаясь на то, что его жена имеет бессрочно установленную инвалидность III группы, а также диагноз D16.0 — доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей. Вместе с заявлением он подал медицинские документы, справку об инвалидности, свидетельство о браке, а также официальные письма Министерства здравоохранения и Национального института рака, в которых отмечалось, что заболевание с кодом D16.0 относится к онкологическим.

Комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. Свое решение она мотивировала тем, что диагноз D16.0 является доброкачественным новообразованием, а не злокачественной опухолью, поэтому не относится к онкологическим заболеваниям в понимании пункта 12 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Считая такой отказ незаконным, военнообязанный обратился в административный суд.

Какие выводы сделал суд

Суд проанализировал пункт 12 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и отметил, что эта норма предусматривает два самостоятельных основания для получения отсрочки.

Первое применяется в случаях, когда инвалидность III группы установлена именно вследствие онкологического заболевания или других определенных законом причин.

Второе основание не требует, чтобы инвалидность III группы была установлена именно из-за онкологического заболевания. Достаточно, чтобы на момент обращения за отсрочкой жена или муж военнообязанного имели инвалидность III группы и одновременно страдали онкологическим заболеванием, психическим расстройством, церебральным параличом либо другим паралитическим синдромом.

Исследовав материалы дела №560/1397/26, суд установил, что жена истца имеет инвалидность III группы, а ее диагноз D16.0 в соответствии с Национальным классификатором болезней НК 025:2021 относится к классу II «Новообразования» (C00–D48). Кроме того, официальные разъяснения Министерства здравоохранения и Национального института рака подтверждают, что доброкачественные новообразования с кодами D10–D36 также относятся к онкологическим заболеваниям.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что комиссия ТЦК ненадлежащим образом оценила представленные документы и без достаточных правовых оснований отказала истцу в предоставлении отсрочки.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск.

Он признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Одновременно суд обязал территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки и принять новое решение с учетом правовой оценки, изложенной в судебном решении.

Суд также взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 1064,96 грн и частично компенсировал расходы на профессиональную правовую помощь — 8000 грн вместо заявленных 15 000 грн.

Суд отдельно подчеркнул, что не может подменять собой полномочия уполномоченного органа. Именно поэтому он не обязал ТЦК непосредственно предоставить истцу отсрочку, а определил надлежащим способом защиты повторное рассмотрение заявления с обязательным учетом выводов, изложенных в мотивировочной части решения.

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