Письмо из суда не забрали на почте: можно ли из-за этого потерять право на апелляцию

Участник дела должен самостоятельно контролировать ход судебного процесса, иначе может потерять право на апелляцию.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил, что сам по себе пропуск срока на апелляционное обжалование не является основанием для его автоматического восстановления. Лицо должно не только подать соответствующее заявление, но и обосновать уважительность причин пропуска срока. Если этого не сделано, а суд надлежащим образом уведомлял о необходимости устранить недостатки апелляционной жалобы, отказ в открытии апелляционного производства является законным.

Дело о затоплении квартиры дошло до Верховного Суда из-за процессуальных сроков

КГС ВС рассмотрел дело № 752/8914/22, возникшее после спора между владельцами двух квартир из-за неоднократного затопления жилья. При этом предметом кассационного пересмотра были не обстоятельства самого затопления, не вопрос ответственности ответчицы и не правильность определения размера возмещения, а исключительно законность отказа апелляционного суда открыть апелляционное производство в связи с пропуском срока на апелляционное обжалование.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как его квартиру дважды затопило из-за повреждения радиатора и подводки к радиатору центрального отопления в квартире, расположенной этажом выше. Первый случай произошел в апреле 2021 года, второй — в апреле 2022 года.

По его словам, в результате затопления были повреждены потолок, стены и пол в комнате, кухне и коридоре. Ссылаясь на акты, составленные работниками ЖЭД, он просил взыскать с владелицы квартиры 67 143,73 грн материального ущерба и 5 000 грн морального вреда.

Что решил суд первой инстанции

Голосеевский районный суд города Киева частично удовлетворил иск.

Суд взыскал с ответчицы 5 000 грн материального ущерба и 5 000 грн морального вреда. В остальной части требований о возмещении материального ущерба суд отказал.

Почему апелляционный суд отказал в открытии производства

Не согласившись с решением, истец подал апелляционную жалобу.

Апелляционный суд пришел к выводу, что жалоба подана после истечения процессуального срока. В связи с этим суд оставил ее без движения и предложил заявителю подать заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование.

Соответствующее определение суд дважды направлял по адресу, который сам истец указал в процессуальных документах. Оба почтовых отправления были возвращены по истечении срока хранения. Кроме того, суд пытался уведомить заявителя по указанному им номеру телефона, однако ответа не получил.

Поскольку заявление о восстановлении срока истец так и не подал, Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства на основании пункта 4 части первой статьи 358 ГПК Украины.

Аргументы кассационной жалобы

В Верховном Суде истец настаивал, что апелляционная жалоба была подана своевременно. По его мнению, апелляционный суд должен был учесть, что полный текст решения суда первой инстанции был изготовлен позднее, самостоятельно проверить дату его составления и, соответственно, правильно определить начало течения срока на апелляционное обжалование.

Позиция Кассационного гражданского суда

Кассационный гражданский суд не согласился с доводами заявителя и оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Верховный Суд указал, что в случае подачи апелляционной жалобы после окончания установленного процессуального срока лицо должно обратиться в суд с заявлением о его восстановлении и обосновать уважительность причин пропуска. Суд не вправе восстанавливать срок без соответствующего заявления участника дела и приведенных им причин пропуска.

КГС ВС также подчеркнул, что восстановление процессуального срока является дискреционным полномочием суда, которое реализуется только после оценки уважительности причин его пропуска. Такими причинами могут быть лишь объективные и непреодолимые обстоятельства, которые фактически препятствовали лицу своевременно совершить процессуальное действие.

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что истец был надлежащим образом уведомлен о необходимости устранить недостатки апелляционной жалобы. Процессуальные документы направлялись по адресу, который сам заявитель сообщил суду, а также предпринимались попытки связаться с ним по телефону. То обстоятельство, что заказные письма были возвращены по истечении срока их хранения, не свидетельствует о нарушении порядка уведомления, поскольку при таких обстоятельствах лицо считается надлежащим образом уведомленным.

Суд также отметил, что именно на заинтересованную сторону возлагается обязанность проявлять должное внимание к защите своих прав и принимать необходимые меры, чтобы следить за ходом судебного процесса. Вместе с тем материалы дела не содержали доказательств того, что истец пытался получить копию судебного решения, узнать о результатах рассмотрения дела либо своевременно устранить недостатки апелляционной жалобы.

Вывод Верховного Суда

Кассационный гражданский суд оставил без изменения определение Киевского апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства.

Верховный Суд пришел к выводу, что несвоевременная подача апелляционной жалобы была обусловлена обстоятельствами субъективного характера, а не объективными причинами, которые препятствовали своевременному обращению в суд. При таких обстоятельствах оснований для восстановления процессуального срока не имелось.

Суд также обратил внимание на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой право на доступ к суду не является абсолютным и может ограничиваться процессуальными правилами, в частности относительно сроков обжалования. Вместе с тем необоснованное восстановление срока на обжалование судебного решения, которое уже вступило в законную силу, противоречило бы принципу правовой определенности и гарантиям справедливого судебного разбирательства, предусмотренным статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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