Дания планирует прекратить предоставление статуса беженца украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет

Новые правила не коснутся украинцев, которые уже находятся в стране и получили право на проживание.

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Дания планирует изменить законодательство, чтобы украинские мужчины, подлежащие мобилизации, больше не могли получать вид на жительство по специальному закону о временной защите. В то же время украинцы, которые уже находятся в стране, сохранят право на проживание.

Согласно предлагаемым изменениям, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не смогут получать вид на жительство в Дании по специальному закону, который действует для граждан Украины после начала полномасштабной войны.

Действующие виды на жительство отменять не будут

Министр по вопросам иммиграции Дании Мортен Бедсков заявил, что страна и дальше поддерживает Украину, однако механизм временной защиты не должен использоваться для уклонения от мобилизации.

«Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас изменяем специальный закон в отношении Украины, поскольку не предполагалось, что наши правила проживания будут использоваться для уклонения от мобилизации», — заявил Бедсков, передает Kyiv Independent.

В то же время новые правила не будут касаться украинцев, которые уже получили вид на жительство. По данным правительства Дании, около 47,6 тысячи граждан Украины, которые сейчас находятся в стране, смогут остаться.

Также право на защиту сохранится для мужчин, которые официально освобождены от прохождения военной службы.

Совет Европы раскритиковал решение

Инициативу Дании уже раскритиковал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти. По его мнению, это является частью более широкой тенденции к ограничению защиты более чем 4,3 миллиона украинцев, которые сейчас находятся в странах Европы.

Он подчеркнул, что автоматическое исключение отдельных категорий людей из программ защиты может привести к нарушению прав человека. Кроме того, вопросы мобилизации, включая отказ от военной службы по соображениям совести, в отдельных случаях могут быть законным основанием для предоставления международной защиты.

По словам О'Флаэрти, государства, принимающие украинских беженцев, обязаны обеспечивать индивидуальное рассмотрение каждого заявления о предоставлении убежища или иной формы защиты.

ЕС пересматривает систему временной защиты украинцев

Объявление Дании прозвучало на фоне пересмотра в Европейском союзе механизма временной защиты для украинцев, который был введен после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ожидается, что уже в июле действие этой директивы продлят до марта 2028 года. Параллельно в ЕС обсуждают создание долгосрочной правовой модели пребывания украинцев в странах Союза.

В то же время ряд государств, в частности Германия, Польша и Чехия, где проживают крупнейшие украинские общины, уже подготовили законодательные инициативы, которые могут ограничить действующий механизм временной защиты. Однако окончательные решения они смогут принять после определения общей позиции на уровне Европейского союза.

Дания находится в иной ситуации, поскольку еще в 1990-х годах получила право не применять отдельные правила ЕС в сфере свободы, безопасности и правосудия. Именно это позволяет Копенгагену вводить соответствующие ограничения независимо от общеевропейских решений.

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