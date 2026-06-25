Данія планує припинити надання статусу біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років

Нові правила не торкнуться українців, які вже перебувають у країні та отримали право на проживання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Данія планує змінити законодавство, щоб українські чоловіки, які підлягають мобілізації, більше не могли отримувати дозвіл на проживання за спеціальним законом про тимчасовий захист. Водночас українці, які вже перебувають у країні, збережуть право на проживання.

Згідно із запропонованими змінами, українські чоловіки віком від 23 до 60 років більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії за спеціальним законом, який діє для громадян України після початку повномасштабної війни.

Чинні дозволи на проживання скасовувати не будуть

Міністр у справах імміграції Данії Мортен Бедсков заявив, що країна й надалі підтримує Україну, однак механізм тимчасового захисту не повинен використовуватися для уникнення мобілізації.

«Данія твердо стоїть на боці України в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз змінюємо спеціальний закон щодо України, адже не передбачалося, що наші правила щодо проживання використовуватимуться для уникнення мобілізації», — заявив Бедсков, передає Кyiv Independent.

Водночас нові правила не стосуватимуться українців, які вже отримали дозвіл на проживання. За даними уряду Данії, близько 47,6 тисячі громадян України, які наразі перебувають у країні, зможуть залишитися.

Також право на захист збережеться для чоловіків, які офіційно звільнені від проходження військової служби.

Рада Європи розкритикувала рішення

Ініціативу Данії вже розкритикував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті. На його думку, це є частиною ширшої тенденції до обмеження захисту понад 4,3 мільйона українців, які нині перебувають у країнах Європи.

Він наголосив, що автоматичне виключення окремих категорій людей із програм захисту може призвести до порушення прав людини. Крім того, питання мобілізації, включно з відмовою від військової служби з міркувань совісті, у певних випадках можуть бути законною підставою для надання міжнародного захисту.

За словами О'Флаерті, держави, які приймають українських біженців, зобов'язані забезпечувати індивідуальний розгляд кожної заяви про надання притулку чи іншого виду захисту.

ЄС переглядає систему тимчасового захисту українців

Оголошення Данії пролунало на тлі перегляду в Європейському Союзі механізму тимчасового захисту для українців, який був запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Очікується, що вже у липні дію цієї директиви продовжать до березня 2028 року. Паралельно в ЄС обговорюють створення довгострокової правової моделі перебування українців у країнах Союзу.

Водночас низка держав, зокрема Німеччина, Польща та Чехія, де проживають найбільші українські громади, вже підготували законодавчі ініціативи, які можуть обмежити чинний механізм тимчасового захисту. Проте остаточні рішення вони зможуть ухвалити після визначення спільної позиції на рівні Європейського Союзу.

Данія перебуває в іншій ситуації, оскільки ще у 1990-х роках отримала право не застосовувати окремі правила ЄС у сфері свободи, безпеки та правосуддя. Саме це дозволяє Копенгагену запроваджувати відповідні обмеження незалежно від загальноєвропейських рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.