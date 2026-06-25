Міносвіти відмовилося знижувати мінімальний бал НМТ для вступу зі 150 до 130

У МОН пояснили, чому не підтримують зниження мінімального конкурсного бала для окремих спеціальностей.

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Міністерство освіти і науки оприлюднило офіційну позицію щодо пропозиції знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності зі 150 до 130 балів. Ініціатива з'явилася після звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, який заявив, що цьогорічні умови проведення НМТ через війну суттєво вплинули на можливості вступників продемонструвати свої знання.

Водночас у МОН наголосили, що розуміють складні умови проведення вступної кампанії, однак не підтримують зміну її правил без всебічної оцінки можливих наслідків.

Як повідомлялося раніше, Дмитро Лубінець звернувся до Кабміну та МОН із пропозицією переглянути підходи до проведення НМТ.

Зокрема, омбудсман запропонував розглянути можливість зниження мінімального конкурсного бала для вступу на окремі спеціальності зі 150 до 130 балів.

За словами Лубінця, цьогорічні умови складання НМТ суттєво ускладнилися через повітряні тривоги, тривале перебування в укриттях, технічні збої та відсутність ефективного механізму апеляції щодо некоректних тестових завдань. Він наголосив, що такі фактори впливають на результати тестування та створюють нерівні умови для вступників.

Омбудсман повідомив, що лише за червень 2026 року отримав 21 звернення щодо проблем під час складання НМТ, однак вважає, що реальна кількість таких випадків є значно більшою.

Серед пропозицій Дмитра Лубінця також — відновлення права на апеляцію щодо некоректних тестових завдань, оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ, а також врегулювання питання складання тестування дітьми, які перебувають у місцях несвободи. За його словами, вони також мають гарантоване Конституцією право на освіту.

МОН пояснило свою позицію щодо перегляду правил вступу

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що вже отримали подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У відомстві зазначили, що порушені питання потребують фахової оцінки з боку самого Міністерства, Українського центру оцінювання якості освіти, закладів вищої освіти та інших відповідальних органів залежно від змісту звернення.

МОН наголосило, що його позиція залишається послідовною: держава повинна підтримувати вступників у складних умовах війни, реагувати на конкретні організаційні проблеми та гарантувати проведення додаткової сесії тим учасникам, які з об'єктивних причин не змогли завершити або скласти тестування під час основної сесії.

У Міністерстві підкреслили, що вступна кампанія не може змінюватися під впливом ситуативних рішень без належного аналізу можливих наслідків.

Чому МОН не підтримує зниження мінімального конкурсного бала

У МОН звернули увагу, що українські випускники складають НМТ вже п'ятий рік повномасштабної війни. Повітряні тривоги, евакуації та тривале перебування в укриттях створюють додаткове навантаження на дітей, їхніх батьків та працівників екзаменаційних центрів.

Саме тому для учасників, які з об'єктивних причин не змогли скласти або завершити тестування під час основної сесії, передбачено участь у додатковій сесії НМТ.

Водночас у Міністерстві наголосили, що підвищені мінімальні вимоги до конкурсного бала — від 150 балів навіть для вступу на контракт — були запроваджені поступово і не є нововведенням 2026 року.

Чому для медицини, права та міжнародних відносин діють підвищені вимоги

У відомстві пояснили, що для медичних спеціальностей підвищений мінімальний конкурсний бал пов'язаний із необхідністю забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців, від професійності яких залежатимуть життя та здоров'я людей.

Щодо спеціальностей «Право», «Міжнародне право», «Публічне управління», «Міжнародні відносини», а також окремих економічних спеціалізацій, у МОН зазначили, що держава має забезпечувати достатній рівень академічної підготовки вступників, оскільки ці сфери безпосередньо пов'язані із захистом прав громадян, ухваленням управлінських рішень, міжнародним представленням України та діяльністю державних інституцій.

У МОН навели статистику вступної кампанії

У Міністерстві зазначили, що частина спеціальностей, щодо яких пропонують переглянути мінімальний конкурсний бал, традиційно має високий попит серед вступників.

Саме тому зміна встановленого порогу впливатиме не лише на умови вступу, а й на якість конкурсного відбору та довіру до правил вступної кампанії.

Для прикладу у відомстві навели статистику 2025 року. Так, середній конкурсний бал для вступу на бюджет за спеціальністю С3 «Міжнародні відносини» становив 174,34, а за спеціальністю С2 «Політологія» — 172,89.

У МОН пояснили різницю між НМТ і конкурсним балом

Окремо у Міністерстві звернули увагу на поширену помилку під час обговорення вступної кампанії.

У відомстві наголосили, що поширене формулювання «прохідний бал НМТ 150» є некоректним, оскільки під час вступу йдеться не про результат самого національного мультипредметного тесту, а про мінімальне значення конкурсного бала для участі у конкурсному відборі на окремі спеціальності.

Конкурсний бал розраховується за встановленою формулою з урахуванням результатів НМТ та спеціальних коефіцієнтів для відповідної спеціальності.

МОН: правила вступу мають бути передбачуваними

У Міністерстві наголосили, що будь-які зміни правил вступу мають ухвалюватися виключно в межах визначеної процедури та після оцінки їхнього впливу на всю вступну кампанію.

У відомстві нагадали, що Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році був сформований завчасно, пройшов обговорення за участю представників закладів вищої освіти, фахових середовищ та інших стейкхолдерів.

Саме на його основі університети вже затвердили власні правила прийому, налаштували роботу електронних систем, а вступники планують свої освітні траєкторії.

Підсумовуючи свою позицію, Міністерство освіти і науки заявило, що залишається відкритим до діалогу з усіма зацікавленими сторонами, однак наполягає: правила вступу мають бути передбачуваними, справедливими та відповідати довгостроковим інтересам держави, а не змінюватися під впливом ситуативної суспільної напруги.

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