Минобразования отказалось снижать минимальный балл НМТ для поступления со 150 до 130

В МОН объяснили, почему не поддерживают снижение минимального конкурсного балла для отдельных специальностей.

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Министерство образования и науки обнародовало официальную позицию относительно предложения снизить минимальный конкурсный бал для поступления на отдельные специальности со 150 до 130 баллов. Инициатива появилась после обращения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, который заявил, что нынешние условия проведения НМТ из-за войны существенно повлияли на возможности абитуриентов продемонстрировать свои знания.

В то же время в МОН подчеркнули, что понимают сложные условия проведения вступительной кампании, однако не поддерживают изменение ее правил без всесторонней оценки возможных последствий.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Лубинец обратился в Кабинет Министров Украины и МОН с предложением пересмотреть подходы к проведению НМТ.

В частности, омбудсмен предложил рассмотреть возможность снижения минимального конкурсного балла для поступления на отдельные специальности со 150 до 130 баллов.

По словам Лубинца, нынешние условия сдачи НМТ существенно осложнились из-за воздушных тревог, длительного пребывания в укрытиях, технических сбоев и отсутствия эффективного механизма апелляции по некорректным тестовым заданиям. Он подчеркнул, что такие факторы влияют на результаты тестирования и создают неравные условия для абитуриентов.

Омбудсмен сообщил, что только за июнь 2026 года получил 21 обращение по поводу проблем во время сдачи НМТ, однако считает, что реальное количество таких случаев значительно больше.

Среди предложений Дмитрия Лубинца также — восстановление права на апелляцию по некорректным тестовым заданиям, обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ, а также урегулирование вопроса прохождения тестирования детьми, находящимися в местах несвободы. По его словам, они также имеют гарантированное Конституцией право на образование.

МОН объяснило свою позицию относительно пересмотра правил поступления

В Министерстве образования и науки сообщили, что уже получили представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В ведомстве отметили, что поднятые вопросы требуют профессиональной оценки со стороны самого Министерства, Украинского центра оценивания качества образования, учреждений высшего образования и других ответственных органов в зависимости от содержания обращения.

МОН подчеркнуло, что его позиция остается последовательной: государство должно поддерживать абитуриентов в сложных условиях войны, реагировать на конкретные организационные проблемы и гарантировать проведение дополнительной сессии тем участникам, которые по объективным причинам не смогли завершить или пройти тестирование во время основной сессии.

В Министерстве подчеркнули, что вступительная кампания не может меняться под влиянием ситуативных решений без надлежащего анализа возможных последствий.

Почему МОН не поддерживает снижение минимального конкурсного балла

В МОН обратили внимание, что украинские выпускники сдают НМТ уже пятый год полномасштабной войны. Воздушные тревоги, эвакуации и длительное пребывание в укрытиях создают дополнительную нагрузку на детей, их родителей и работников экзаменационных центров.

Именно поэтому для участников, которые по объективным причинам не смогли пройти или завершить тестирование во время основной сессии, предусмотрено участие в дополнительной сессии НМТ.

В то же время в Министерстве подчеркнули, что повышенные минимальные требования к конкурсному баллу — от 150 баллов даже для поступления на контракт — вводились постепенно и не являются нововведением 2026 года.

Почему для медицины, права и международных отношений действуют повышенные требования

В ведомстве пояснили, что для медицинских специальностей повышенный минимальный конкурсный балл связан с необходимостью обеспечить качественную подготовку будущих специалистов, от профессионализма которых будут зависеть жизнь и здоровье людей.

Что касается специальностей «Право», «Международное право», «Публичное управление», «Международные отношения», а также отдельных экономических специализаций, в МОН отметили, что государство должно обеспечивать достаточный уровень академической подготовки абитуриентов, поскольку эти сферы непосредственно связаны с защитой прав граждан, принятием управленческих решений, международным представительством Украины и деятельностью государственных институтов.

В МОН привели статистику вступительной кампании

В Министерстве отметили, что часть специальностей, в отношении которых предлагают пересмотреть минимальный конкурсный балл, традиционно пользуется высоким спросом среди абитуриентов.

Именно поэтому изменение установленного порога повлияет не только на условия поступления, но и на качество конкурсного отбора и доверие к правилам вступительной кампании.

Для примера в ведомстве привели статистику 2025 года. Так, средний конкурсный балл для поступления на бюджет по специальности С3 «Международные отношения» составил 174,34, а по специальности С2 «Политология» — 172,89.

В МОН объяснили разницу между НМТ и конкурсным баллом

Отдельно в Министерстве обратили внимание на распространенную ошибку при обсуждении вступительной кампании.

В ведомстве подчеркнули, что распространенная формулировка «проходной балл НМТ 150» является некорректной, поскольку при поступлении речь идет не о результате самого национального мультипредметного теста, а о минимальном значении конкурсного балла для участия в конкурсном отборе на отдельные специальности.

Конкурсный балл рассчитывается по установленной формуле с учетом результатов НМТ и специальных коэффициентов для соответствующей специальности.

МОН: правила поступления должны быть предсказуемыми

В Министерстве подчеркнули, что любые изменения правил поступления должны приниматься исключительно в рамках установленной процедуры и после оценки их влияния на всю вступительную кампанию.

В ведомстве напомнили, что Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году был сформирован заблаговременно, прошел обсуждение с участием представителей учреждений высшего образования, профессионального сообщества и других стейкхолдеров.

Именно на его основе университеты уже утвердили собственные правила приема, настроили работу электронных систем, а абитуриенты планируют свои образовательные траектории.

Подводя итог своей позиции, Министерство образования и науки заявило, что остается открытым к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, однако настаивает: правила поступления должны быть предсказуемыми, справедливыми и соответствовать долгосрочным интересам государства, а не меняться под влиянием ситуативной общественной напряженности.

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